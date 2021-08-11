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Рубрика: Общество

Москва поддержит российских финалистов двух престижных гастрономических конкурсов

Текст: Ирина Огилько

Правительство Москвы поддержит участие российских команд в финалах двух престижных профессиональных конкурсов - международного кулинарного состязания Bocuse d'Or и кубка мира по кондитерскому искусству Coupe du Monde de la Pâtisserie. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Финальные этапы обоих конкурсов состоятся осенью во французском Лионе. Они пройдут в рамках выставки гостиничного и ресторанного дела Sirha.

Москва вышла в финал конкурса на звание мировой столицы дизайна

"Команда российских кондитеров выступит 24 сентября, а шеф-поваров - 26 сентября. Город поддержит их участие. Выход в финальную часть сразу двух этих конкурсов - уже большое достижение и признание мастерства наших соотечественников, - рассказала Сергунина. - Добиваясь успеха на международном уровне, они продвигают Москву и всю Россию как центры мировой гастрономии, заслуживающие самого пристального внимания".

Многие члены российских команд-финалистов работают в столице. Например, в финале Bocuse d'Or Россию будут представлять Виктор Белей (участник), Герман Владимиров (помощник), Ролан Дебюс (тренер) и Андрей Матюха (член дегустационного жюри).

Как отметила Сергунина, в этом году программу финала Bocuse d'Or скорректировали, заменив обычную подачу блюда форматом навынос. Поэтому конкурсантам предстоит разработать дизайн коробки для транспортировки, а еще приготовить угощения на 14 персон - закуски, основное блюдо, соус и десерт.

Согласно правилам, уложиться нужно за 5 часов 35 минут. Помимо вкусовых качеств, жюри оценивает внешний вид и подачу.

У участников Coupe du Monde de la Pâtisserie задача не легче. За 10 часов кондитерам нужно создать уникальный десерт из шоколада, замороженный фруктовый десерт и две скульптурные композиции - из карамели и шоколада. От России в финале мирового первенства по кондитерскому искусству выступят известные мастера Андрей Канакин (участник в категории "Шоколад"), Александр Васильев (участник в категории "Карамель") и Антон Афанасьев (участник в категории "Резка льда"). Президент команды - Юлия Иванова.

Оба конкурса входят в число главных событий индустрии - каждый в своей области. Они проводятся раз в два года по схожему регламенту. Сначала организуются национальные отборочные туры в странах-участницах. Их лидеры затем представляют свою страну в полуфинале. Как рассказал участник Bocuse d'Or москвич Виктор Белей, за последние несколько лет гастрономическое предложение Москвы вышло на качественно иной уровень. "Многие рестораны соответствуют самым высоким стандартам, - говорит Белей. - Это признают как российские эксперты, так и зарубежные коллеги-шефы. Собственно, выход нашей команды в финал Bocuse d'Or это подтверждает. Гастрономия - один из факторов, который привлекает путешественников".

Европейский континентальный этап Bocuse d'Or, по итогам которого Россия завоевала путевку в финал, прошел в 2020 году в Таллине, а Coupe du Monde de la Pâtisserie - в том же году в Париже.

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