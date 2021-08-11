На берегах реки Чермянки создают спорткластер

В столице продолжается создание самого протяженного в Европе парка "Яуза". Дошла очередь и до реки Чермянки с поймой площадью более 49 гектаров. Изюминкой проекта станет спортивный кластер, рассказали "РГ" в департаменте капремонта Москвы.

Будущая экотропа из деревянного настила на сваях соединит природные памятники, среди них и этот спущенный пока пруд. Фото: Александр Корольков

Небольшая, но шустрая речушка Чермянка разделяет районы Южное Медведково и Отрадное. Ее заросшие кустарниками берега были малопривлекательны для прогулок. Чтобы перейти на другую сторону реки, приходилось идти по берегу 2,5 км до ближайшего моста. Благоустройство, которое идет сейчас здесь полным ходом, обещает жителям северо-востока столицы создать качественное общественное пространство у воды, где появятся широчайшие возможности для занятий спортом.

Возводят новый стадион с теплым покрытием. Готова основа для четырех теннисных кортов. Для любителей стритбола создали амфитеатр. А для гонок на радиоуправляемых автомоделях появится уникальный спортивный трек. Как рассказал "РГ" начальник управления по реализации объектов благоустройства департамента капремонта Москвы Максим Гордиенко, на трассе протяженностью 100 метров будут различные препятствия. Оборудуют 13 спортивных и 10 детских площадок. И все это разместится среди живой природы.

После того, как берега реки очистили, даже трудно поверить, что красота вокруг находится в мегаполисе. В чистой воде плавают рыбы, а где-то можно встретить и бобровые хатки. Для прогулок проложили экологическую тропу. Все работы завершат до конца августа.