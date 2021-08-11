На фоне удаленки в Москве выросла рождаемость

Новости

За сутки 128 военнослужащих выздоровели от коронавируса 21:14
Россия и Молдавия договорились снять взаимные торговые барьеры 20:48
В Кисловодске восстановили подачу воды после массового отключения 20:47
Делом о разливе нефти в Чёрном море займется Западное управление СК на транспорте 20:38
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 20:20
Вышел трейлер "Ивана Денисовича" с Инной Чуриковой 20:20
В Татарстане признали подозреваемыми троих основателей пирамиды Finiko 20:15
Цена на газ в Европе установила рекорд на фоне сокращения поставок из РФ 20:10
В Воронеже стартовали съемки пятых "Гардемаринов" 20:05
Ещё пять вузов подключились к программе студенческого туризма 20:03
Несколько музыкантов отказались выступить на Дне независимости Украины 19:49
В России подешевели овощи и фрукты 19:28
Звезда арабского кино Даляль Абдель Азиз умерла от COVID вслед за мужем 18:57
Роспотребнадзор сообщил о результатах проб морской воды в Новороссийске 18:57
Шойгу пообщался по телефону с американским коллегой 18:49
Французы объявили войну окуркам 18:43
Прокуратура Анапы начала проверку по факту заболевания детей в поезде 18:35
ВЦИОМ: Треть россиян считает бедность основной причиной развода 18:31
Фото: стали известны сюжет и название 20-го романа Виктора Пелевина 18:25
На Кубани простились с известным писателем Виктором Лихоносовым 18:20
Умерла дочь Альфреда Хичкока, актриса Патриция Хичкок О`Коннелл 18:16
Суд не выпустил из колонии экс-главу пермского УФСИН 18:04
Генпрокуратура проконтролирует ситуацию с разливом нефти в порту Новороссийска 17:56
В регионы отправлены первые партии вакцин против гриппа 17:54
Беларусь отозвала согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
11.08.2021 21:21
Рубрика: Общество

На фоне удаленки в Москве выросла рождаемость

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)
Более чем на 10 процентов выросла в столице рождаемость с начала этого года. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата. Судя по представленным цифрам, в городе и дальше в течение лета ожидается продолжение беби-бума.
Господдержка молодых семей с детьми уже существенно омолодила не только столицу, но и ряд других регионов. Фото: Евгения Смолянская Господдержка молодых семей с детьми уже существенно омолодила не только столицу, но и ряд других регионов. Фото: Евгения Смолянская
Господдержка молодых семей с детьми уже существенно омолодила не только столицу, но и ряд других регионов. Фото: Евгения Смолянская

По этому показателю Москва превосходит многие крупные регионы страны. Например, в Омской области в этом году рождаемость по сравнению с прошлым упала на 5,1 процента, в Туле - на 2, в Хакасии - на 0,3 процента.

Фото: iStock
ВЦИОМ: Треть россиян считает бедность основной причиной развода

Но есть и рост. Например, в Нижегородской области прибавилось 2,5 процента новых людей. Среди регионов, обнародовавших данные, Москва - чемпион. В январе - апреле в столице появились на свет 41 169 младенцев. Год назад за аналогичный родились 37 818 малышей. Существенно выросло в городе и количество браков за это время: с 17 682 до 19 735. "Косвенно о росте рождаемости свидетельствует рост спроса на грудничковых нянь, - рассказала "РГ" руководитель сервиса "Бабушка на час" Наталия Линькова. - Многие хотят, чтобы няня участвовала во встрече малыша уже из роддома. Причем мы отмечаем, что заказывать нянь для первенцев-грудничков стали более молодые родители".

В Сети немедленно родились шутливые мемы: мол, Москва стала "рожать" из-за того, что горожане оказались на удаленке и стали больше времени проводить вместе. Звучат и другие гипотезы. По одной из них утверждается, что все дело в том, что рождаемость в столице выросла за счет приезжих, которые едут в Москву на роды в расчете на щедрый подарок для новорожденных.

Подарок, который получает каждая роженица, действительно хороший. Он обеспечивает малыша всем необходимым практически на весь первый год его жизни. Но расходы на "перинатальный туризм" с учетом проезда, аренды квартиры, жизни в столице все равно выше. К тому же, как рассказал заведующий научно-учебной лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ Андрей Коротаев, относительно благоприятная картина по рождаемости сейчас не только в Москве, но и в ряде других регионов.

"Перинатальный туризм" - далеко не главный фактор беби-бума

Очевидно, сказалось увеличение маткапитала и расширение мер господдержки для семей с детьми. Существенная в большинстве краев и областей и региональная поддержка. Как напомнили в департаменте труда и соцзащиты населения, в Москве подняли возраст молодой семьи с 30 до 36 лет. Это увеличило число семей, претендующих на льготы.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Генпрокуратура проконтролирует ситуацию с разливом нефти в порту Новороссийска
Путин поручил Зиничеву вылететь в Якутию
Захарова указала на провокационные заявления Киева относительно ПВО
Крупные банки в августе подняли проценты по вкладам
СК предъявил Навальному новое обвинение
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения