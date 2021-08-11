На фоне удаленки в Москве выросла рождаемость

Более чем на 10 процентов выросла в столице рождаемость с начала этого года. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата. Судя по представленным цифрам, в городе и дальше в течение лета ожидается продолжение беби-бума.

Господдержка молодых семей с детьми уже существенно омолодила не только столицу, но и ряд других регионов. Фото: Евгения Смолянская

По этому показателю Москва превосходит многие крупные регионы страны. Например, в Омской области в этом году рождаемость по сравнению с прошлым упала на 5,1 процента, в Туле - на 2, в Хакасии - на 0,3 процента.

Но есть и рост. Например, в Нижегородской области прибавилось 2,5 процента новых людей. Среди регионов, обнародовавших данные, Москва - чемпион. В январе - апреле в столице появились на свет 41 169 младенцев. Год назад за аналогичный родились 37 818 малышей. Существенно выросло в городе и количество браков за это время: с 17 682 до 19 735. "Косвенно о росте рождаемости свидетельствует рост спроса на грудничковых нянь, - рассказала "РГ" руководитель сервиса "Бабушка на час" Наталия Линькова. - Многие хотят, чтобы няня участвовала во встрече малыша уже из роддома. Причем мы отмечаем, что заказывать нянь для первенцев-грудничков стали более молодые родители".

В Сети немедленно родились шутливые мемы: мол, Москва стала "рожать" из-за того, что горожане оказались на удаленке и стали больше времени проводить вместе. Звучат и другие гипотезы. По одной из них утверждается, что все дело в том, что рождаемость в столице выросла за счет приезжих, которые едут в Москву на роды в расчете на щедрый подарок для новорожденных.

Подарок, который получает каждая роженица, действительно хороший. Он обеспечивает малыша всем необходимым практически на весь первый год его жизни. Но расходы на "перинатальный туризм" с учетом проезда, аренды квартиры, жизни в столице все равно выше. К тому же, как рассказал заведующий научно-учебной лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ Андрей Коротаев, относительно благоприятная картина по рождаемости сейчас не только в Москве, но и в ряде других регионов.

"Перинатальный туризм" - далеко не главный фактор беби-бума

Очевидно, сказалось увеличение маткапитала и расширение мер господдержки для семей с детьми. Существенная в большинстве краев и областей и региональная поддержка. Как напомнили в департаменте труда и соцзащиты населения, в Москве подняли возраст молодой семьи с 30 до 36 лет. Это увеличило число семей, претендующих на льготы.