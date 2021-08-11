На Кубани в 2021 году получат жилье с помощью выплат 354 молодые семьи

Даже по телефону чувствовалось, что мой тамбовский племянник Алексей сияет как блин на Масленицу. Новоселье у него!

"Ты не представляешь! Вот радость накатила! - не сдерживая эмоций тараторил он. - Просто чудеса, да и только! В июле сын родился, и тут же ключи от квартиры получил. Везуха! Вовремя подсказали заявку на субсидии для жилья подать. От родителей съезжаем!"

Его радость была понятна. Они в однушке на 28 квадратах несколько лет жили вчетвером. Зарплаты у всех небольшие. Накопить на квартиру не получалось. Потом узнали о госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", что идет по нацпроекту "Жилье и городская среда". Долго сомневались. Но заявление на участие в ней все-таки подали. И вот результат.

И не только Алексей воспользовался этой программой. Уже 12 тысяч молодых семей с начала года получили социальные выплаты для улучшения жилищных условий. А весь минувший июль в минстрое шел прием заявок от регионов на участие в программе уже на 2022-2024 годы. В ближайшее время будет сформирован единый список молодых семей, включенных в нее на следующие три года в каждом российском регионе.

Социальную выплату молодым семьям без детей предоставляют в размере 30% от средней стоимости жилья и 35% - семьям с детьми

Причем заявки от регионов, по словам замминистра Юрия Гордеева, начали принимать с полным списком заявителей. "Это стало обязательным требованием для всех участников программы,- отметил он. - Так как помогает обеспечить максимально эффективное распределение средств между регионами, согласно точному количеству вставших на учет семьей. Помогая молодым в приобретении жилья, мы фактически инвестируем в развитие страны в целом, в том числе в улучшение демографической ситуации".

Из федерального бюджета ежегодно на приобретение или строительство жилья молодым семьям выделяется примерно 5 миллиардов рублей. Бюджеты регионов и муниципалитетов предусматривают дополнительно еще около 8 миллиардов рублей. Все это позволяет ежегодно предоставлять социальные выплаты на жилье примерно 15 тысячам молодых семей.

Цифра: 15 тысяч молодых семей ежегодно могут получить социальные выплаты на покупку жилья. Для этого выделяют более 13 миллиардов рублей из федерального, региональных и муниципальных бюджетов

Поэтому в соцсетях полно информации о новосельях. Вот счастливыми обладателями соцвыплаты в размере более миллиона рублей на приобретение жилья стала семья Сабировых с тремя детьми в Бирском районе Башкирии. Выплату они направили на первоначальный взнос ипотечного кредита. Вместе с ними улучшили жилищные условия 23 молодые семьи Баймакского района республики.

В Краснодарском крае такие праздники, можно сказать, каждый день. В этом году на Кубани будут обеспечены жильем с помощью социальных выплат 354 молодые семьи. На эти цели предусмотрено 351,5 миллиона рублей. 155 семей уже направили полученные субсидии на решение жилищных условий и в Волгоградской области. И так буквально в каждом регионе.