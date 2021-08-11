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11.08.2021 23:48
Рубрика: Экономика

На Кубани в 2021 году получат жилье с помощью выплат 354 молодые семьи

Текст: Захар Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)
Даже по телефону чувствовалось, что мой тамбовский племянник Алексей сияет как блин на Масленицу. Новоселье у него!

"Ты не представляешь! Вот радость накатила! - не сдерживая эмоций тараторил он. - Просто чудеса, да и только! В июле сын родился, и тут же ключи от квартиры получил. Везуха! Вовремя подсказали заявку на субсидии для жилья подать. От родителей съезжаем!"

Его радость была понятна. Они в однушке на 28 квадратах несколько лет жили вчетвером. Зарплаты у всех небольшие. Накопить на квартиру не получалось. Потом узнали о госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", что идет по нацпроекту "Жилье и городская среда". Долго сомневались. Но заявление на участие в ней все-таки подали. И вот результат.

И не только Алексей воспользовался этой программой. Уже 12 тысяч молодых семей с начала года получили социальные выплаты для улучшения жилищных условий. А весь минувший июль в минстрое шел прием заявок от регионов на участие в программе уже на 2022-2024 годы. В ближайшее время будет сформирован единый список молодых семей, включенных в нее на следующие три года в каждом российском регионе.

Социальную выплату молодым семьям без детей предоставляют в размере 30% от средней стоимости жилья и 35% - семьям с детьми

Причем заявки от регионов, по словам замминистра Юрия Гордеева, начали принимать с полным списком заявителей. "Это стало обязательным требованием для всех участников программы,- отметил он. - Так как помогает обеспечить максимально эффективное распределение средств между регионами, согласно точному количеству вставших на учет семьей. Помогая молодым в приобретении жилья, мы фактически инвестируем в развитие страны в целом, в том числе в улучшение демографической ситуации".

Фото: Сергей Куксин
В регионах будут обязаны строить комфортное жилье

Из федерального бюджета ежегодно на приобретение или строительство жилья молодым семьям выделяется примерно 5 миллиардов рублей. Бюджеты регионов и муниципалитетов предусматривают дополнительно еще около 8 миллиардов рублей. Все это позволяет ежегодно предоставлять социальные выплаты на жилье примерно 15 тысячам молодых семей.

Цифра: 15 тысяч молодых семей ежегодно могут получить социальные выплаты на покупку жилья. Для этого выделяют более 13 миллиардов рублей из федерального, региональных и муниципальных бюджетов

Поэтому в соцсетях полно информации о новосельях. Вот счастливыми обладателями соцвыплаты в размере более миллиона рублей на приобретение жилья стала семья Сабировых с тремя детьми в Бирском районе Башкирии. Выплату они направили на первоначальный взнос ипотечного кредита. Вместе с ними улучшили жилищные условия 23 молодые семьи Баймакского района республики.

В Краснодарском крае такие праздники, можно сказать, каждый день. В этом году на Кубани будут обеспечены жильем с помощью социальных выплат 354 молодые семьи. На эти цели предусмотрено 351,5 миллиона рублей. 155 семей уже направили полученные субсидии на решение жилищных условий и в Волгоградской области. И так буквально в каждом регионе.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЦФО Тамбовская область ПФО Башкортостан ЮФО Краснодарский край ЮФО Волгоградская область Национальные проекты 2019-2024

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