Награждены победители конкурса "Калуга в цвету"

10 августа на концертной площадке ансамбля Гостиного двора открылась выставка достижений калужских цветоводов.

В торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель городского головы Александр Серяков, депутаты городской Думы Татьяна Коняхина и Эльвира Капитонова, начальник управления по работе с населением Инга Грибанская, активисты ТОС и жители города.

"С каждым годом участников конкурса становится все больше, это предприятия, организации и неравнодушные люди, которые хотят сделать наш город краше, - обратился к собравшимся Юрий Моисеев. - В этом году исполняется 650 лет нашей милой Калуге, к юбилею всегда принято дарить подарки. Калужан ждет много подарков - откроется Дворец спорта, новые скверы, будет много праздничных мероприятий. Но каждый из вас уже сделал свой подарок любимому городу и делает его ежедневно своим трудом, сажая цветы, озеленяя и украшая Калугу".

Глава городского самоуправления поблагодарил организаторов и участников конкурса, поздравил с наступающим юбилеем города и пожелал здоровья, успехов, благополучия и новых успехов в созидательном труде.

В номинации "Лучшее озеленение территории социальной инфраструктуры" победу одержал коллектив детского сада "Семицветик". В номинации "Лучший цветущий двор многоквартирного дома" лучшими стали дом № 92б по улице Кирова, дом № 49 по улице Добровольского и дом № 8 по улице Малоярославецкая.

В номинации "Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома" победил дом № 67 корпус 3 по улице Гурьянова. В номинации "Лучший цветник/клумба во дворе многоквартирного дома" первенствовал дом № 8 по бульвару Энтузиастов. В номинации "Навстречу юбилею" победил дом № 35 по улице Ленина.

В заключение фестиваля состоялся розыгрыш призов, цветочное дефиле и праздничный концерт.