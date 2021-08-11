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11.08.2021 12:19

Награждены победители конкурса "Калуга в цвету"

10 августа на концертной площадке ансамбля Гостиного двора открылась выставка достижений калужских цветоводов.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель городского головы Александр Серяков, депутаты городской Думы Татьяна Коняхина и Эльвира Капитонова, начальник управления по работе с населением Инга Грибанская, активисты ТОС и жители города.

Фото: Калужская городская дума
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"С каждым годом участников конкурса становится все больше, это предприятия, организации и неравнодушные люди, которые хотят сделать наш город краше, - обратился к собравшимся Юрий Моисеев. - В этом году исполняется 650 лет нашей милой Калуге, к юбилею всегда принято дарить подарки. Калужан ждет много подарков - откроется Дворец спорта, новые скверы, будет много праздничных мероприятий. Но каждый из вас уже сделал свой подарок любимому городу и делает его ежедневно своим трудом, сажая цветы, озеленяя и украшая Калугу".

Глава городского самоуправления поблагодарил организаторов и участников конкурса, поздравил с наступающим юбилеем города и пожелал здоровья, успехов, благополучия и новых успехов в созидательном труде.

В номинации "Лучшее озеленение территории социальной инфраструктуры" победу одержал коллектив детского сада "Семицветик". В номинации "Лучший цветущий двор многоквартирного дома" лучшими стали дом № 92б по улице Кирова, дом № 49 по улице Добровольского и дом № 8 по улице Малоярославецкая.

В номинации "Лучшее решение малых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома" победил дом № 67 корпус 3 по улице Гурьянова. В номинации "Лучший цветник/клумба во дворе многоквартирного дома" первенствовал дом № 8 по бульвару Энтузиастов. В номинации "Навстречу юбилею" победил дом № 35 по улице Ленина.

В заключение фестиваля состоялся розыгрыш призов, цветочное дефиле и праздничный концерт.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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