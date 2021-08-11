Олег Леонов: Нужно упрощать процедуру регистрации на выборах для независимых кандидатов

Окружная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатуру самовыдвиженца Олега Леонова в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва по 208 одномандатному округу Москвы.

"Сегодня я получил удостоверение кандидата в депутаты. Первый важный этап пройден, благодаря совместным усилиям всей нашей команды. У нас получилось. Но считаю, что нужно упрощать процедуру сбора подписей для независимых кандидатов. Самовыдвиженцы и так находятся в более сложном положении по сравнению с кандидатами от партий, а адские требования к подписям для многих становятся непреодолимым барьером. Надо открывать дорогу большему количеству кандидатов, это пойдет на пользу обществу", - заявил Олег Леонов.

После получения официального удостоверения Олег Леонов вручил председателю избирательной комиссии Артему Коробьянцу свисток, который волонтеры отряда "ЛизаАлерт" используют для подачи сигналов во время поисков людей.

"Пусть этот свисток будет символом вашего внимательного и тщательного поиска нарушений. Как только обнаружите - свистите, и ни одна ошибка не останется незамеченной!", - сказал кандидат.