Переболевшие ковидом москвичи могут пройти обследование

В столичных парках и скверах возобновили работу в прежнем режиме 45 павильонов "Здоровая Москва". Горожане теперь там могут не только привиться от коронавируса, но и пройти бесплатную диспансеризацию. Дополнительное обследование врачи готовы сделать переболевшим COVID-19.

В него включены пять исследований. Спирометрия, например, позволяет оценить состояние дыхательной системы. Берут также биохимический анализ крови по семи показателям, включая уровень холестерина. Тем, кто перенес инфекцию в средней и тяжелой форме, рекомендуется сдать анализ на Д-димер (маркер свертываемости крови). При жалобах на одышку и отеки врачи советуют пройти еще тест с шестиминутной ходьбой, чтобы исключить возможные проблемы с сердцем и легкими. Врачи павильона дают также направление в свою поликлинику на рентгенографию органов грудной клетки.

Почему нужны именно эти исследования? Как рассказал "РГ" замглавного врача городской поликлиники N 220 Владимир Терещенко, коронавирус поражает в первую очередь сердечно-сосудистую и дыхательную системы: "После болезни нередко бывают осложнения, особенно у пожилых людей, - объяснил он. - Своевременная профилактика позволяет раньше начать лечение". Провериться Владимир Терещенко советует даже тем, кто после болезни чувствует себя хорошо. Таким образом можно предупредить осложнения. На обследование уйдет не больше часа.

Первых пациентов после ковида принял павильон и в парке "Красногвардейские пруды", где побывали корреспонденты "РГ". Госслужащий из Краснопресненского района Кирилл Литвицкий поделился, что пришел специально, узнав из СМИ о расширенной диагностике для переболевших: "Я привился в апреле от коронавируса, а еще раньше перенес эту инфекцию. Болел легко, за две недели была лишь температура 37, пропадали вкус и запахи". Сейчас мужчина чувствует себя нормально, но решил, что проверка не помешает. "Я и до пандемии стабильно раз в год обследовался, - продолжал Кирилл. - Но опасаюсь, что после ковида могут быть скрытые последствия, которые выявят только врачи".