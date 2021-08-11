Переболевшие ковидом москвичи могут пройти обследование

Новости

В Калифорнии лесной пожар уничтожил 900 домов 01:51
Американский корабль Cygnus стартовал к МКС 01:32
Захарова раскритиковала "либеральный флер" властей Литвы 00:52
Байден пообещал завершить вывод войск из Афганистана 00:33
Бастрыкин лично разберется с делом частной клиники "Медицина 24/7" 00:24
Китай обвинил США в компрометации на почве коронавируса 00:05
В Сети певицу Светлану Лободу заподозрили в плагиате 10.08.2021
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Бенфикой" 10.08.2021
Уникальный спортивный кластер строят на берегах реки Чермянки 10.08.2021
В России усовершенствуют систему компенсаций для пострадавших от стихии 10.08.2021
Более 37 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 10.08.2021
Дальний Восток получит деньги для закупки средств для тушения пожаров 10.08.2021
Египет запустит специальные внутренние авиарейсы для туристов 10.08.2021
В России может появиться программа прогнозирования опасных природных явлений 10.08.2021
Власти Египта установят минимальные цены в отелях 10.08.2021
Минобороны РФ будет регулярно проводить учения у границ Афганистана 10.08.2021
Поставки сжиженного газа переориентированы с экспорта на внутренний рынок 10.08.2021
В Якутию вылетел самолет ИЛ-76 для помощи в тушении лесных пожаров 10.08.2021
Губернатор Нью-Йорка уходит в отставку из-за обвинений в домогательствах 10.08.2021
Более 50 банков будут компенсировать бизнесу комиссии за быстрые платежи 10.08.2021
Лукашенко поручил выработать комплекс дополнительных мер против санкций 10.08.2021
В Москве в ночь на среду ожидается "атмосферный фейерверк" 10.08.2021
Карты платежной системы "Белкарт" начнут принимать в России 10.08.2021
В Москве экстренно госпитализирован рэпер Птаха 10.08.2021
Для оказания поддержки семьям с детьми создадут систему одного окна 10.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
11.08.2021 01:00
Рубрика: Общество

Переболевшие ковидом москвичи могут пройти обследование

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 180(8531)
В столичных парках и скверах возобновили работу в прежнем режиме 45 павильонов "Здоровая Москва". Горожане теперь там могут не только привиться от коронавируса, но и пройти бесплатную диспансеризацию. Дополнительное обследование врачи готовы сделать переболевшим COVID-19.
На диспансеризацию в павильоне уйдет не больше часа. Можно и с ребенком прийти. Фото: Олеся Курпяева На диспансеризацию в павильоне уйдет не больше часа. Можно и с ребенком прийти. Фото: Олеся Курпяева
На диспансеризацию в павильоне уйдет не больше часа. Можно и с ребенком прийти. Фото: Олеся Курпяева

В него включены пять исследований. Спирометрия, например, позволяет оценить состояние дыхательной системы. Берут также биохимический анализ крови по семи показателям, включая уровень холестерина. Тем, кто перенес инфекцию в средней и тяжелой форме, рекомендуется сдать анализ на Д-димер (маркер свертываемости крови). При жалобах на одышку и отеки врачи советуют пройти еще тест с шестиминутной ходьбой, чтобы исключить возможные проблемы с сердцем и легкими. Врачи павильона дают также направление в свою поликлинику на рентгенографию органов грудной клетки.

Фото: из личного архива А. Румянцева
Академик Румянцев: Дистанционное электронное голосование позволит снизить риск заражения COVID-19

Почему нужны именно эти исследования? Как рассказал "РГ" замглавного врача городской поликлиники N 220 Владимир Терещенко, коронавирус поражает в первую очередь сердечно-сосудистую и дыхательную системы: "После болезни нередко бывают осложнения, особенно у пожилых людей, - объяснил он. - Своевременная профилактика позволяет раньше начать лечение". Провериться Владимир Терещенко советует даже тем, кто после болезни чувствует себя хорошо. Таким образом можно предупредить осложнения. На обследование уйдет не больше часа.

Первых пациентов после ковида принял павильон и в парке "Красногвардейские пруды", где побывали корреспонденты "РГ". Госслужащий из Краснопресненского района Кирилл Литвицкий поделился, что пришел специально, узнав из СМИ о расширенной диагностике для переболевших: "Я привился в апреле от коронавируса, а еще раньше перенес эту инфекцию. Болел легко, за две недели была лишь температура 37, пропадали вкус и запахи". Сейчас мужчина чувствует себя нормально, но решил, что проверка не помешает. "Я и до пандемии стабильно раз в год обследовался, - продолжал Кирилл. - Но опасаюсь, что после ковида могут быть скрытые последствия, которые выявят только врачи".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Минобрнауки разъяснили рекомендации по вакцинации от COVID-19 студентов
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса
Власти утвердили программы для предустановки на продаваемые в России гаджеты
Россия и Беларусь снизят тарифы на роуминг с осени
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения