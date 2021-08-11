Победить бедность многодетным семьям поможет работа

Выкрутиться из сложного финансового положения малоимущим семьям с детьми поможет социальный проект по повышению их уровня доходов. Свою эффективность он уже показал - за год "пилота" работу нашли свыше 2 тысяч мам и пап, которые сейчас получают в среднем 50 тысяч рублей.

Вчера правительство города утвердило порядок реализации проекта "Социальный контракт". В постановлении, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным, говорится, что трудоустроенные многодетные родители продолжат получать привычные льготы и доплаты, но при этом смогут еще и заработать.

Участниками проекта могут стать московские семьи с детьми, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум в столице, - 18 029 рублей. Ведет проект и принимает заявления центр занятости "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского. С каждым его участником специалисты подписывают соглашение - "социальный контракт" на 6 месяцев. В документе прописан план мероприятий по поиску подходящего места работы. Нет резюме и папа забыл, как искать работу? Ему помогут составить анкету. Но на этом помощь не заканчивается. Консультант обещает подготовить соискателя к собеседованию, а после трудоустройства сопровождать во время испытательного срока.

За год работу нашли свыше 2 тысяч мам и пап, которые сейчас получают 50 тысяч рублей

Для тех, кто хочет работать, но не знает, кем бы устроиться, чтобы и зарплата была хорошая, и оставалось время на семью, центр предлагает пройти профориентационное тестирование. Даже можно пройти бесплатное профобучение или получить дополнительное образование. Причем на время обучения участник проекта будет получать стипендию от города. Остался главный вопрос: с кем оставить ребенка на время учебы? Родителям детей старше 1,5 года могут предоставить места в группах кратковременного пребывания в детском садике.

Важно, что для родителей, получающих ежемесячные пособие или денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, с момента подписания социального контракта и до 3 лет эти выплаты сохраняются.