В Ивановской области подросток расстрелял сверстников из пневматики

Ивановские следователи возбудили против 17-летнего жителя Шуи уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Вечером 7 августа в центре города юноша открыл бесцельную стрельбу из пневматического пистолета. Находившийся рядом 16-летний подросток сделал ему замечание, после чего первый открыл огонь в упор из пневматики по компании молодежи, к которой принадлежал обратившийся к нему.

- Он произвел не менее пяти выстрелов, дважды попав в 16-летнего мальчика: в коленный сустав и предплечье. Также выпущенные пули угодили в переносицу 15-летней девочке и в бедро ее 14-летней подруге. Остановился хулиган лишь после того, как раненая им девочка вскрикнула от боли, - рассказали в региональном СК.

Помимо прочего, следователи проверяют законность владения подростка пневматическим оружием.