Под Тулой найдена несанкционированная свалка с головами свиней

Новости

Устроивший стрельбу в казанской школе назвал мотивом преступления ненависть 15:34
В России могут начать продавать вино дистанционно 15:31
Граждане будут получать отчеты об оказанных им услугах по полису ОМС 15:31
Детская железная дорога в Подмосковье возобновляет перевозку пассажиров 15:22
Зюганов: Явка на выборы в Госдуму должна быть стопроцентной 15:13
В морской акватории дельфинария Анапы обнаружили нефтяные пятна 15:13
Соцзащита окажет помощь младенцу, которого сдали в полицию как найденыша 15:02
Жар-птица Жаришка стала талисманом ЧМ по пляжному футболу в Москве 14:58
Лавров обсудил с главой МИД Японии совместные проекты на южных Курилах 14:57
Ученый рассказал, где на юге России лучше наблюдать звездопад Персеиды 14:51
В Москве на автобусной остановке бросили младенца 14:43
Минздрав направит в Якутию врачей для борьбы с COVID при задымленности 14:41
Абрамченко поручила оценить масштабы разлива нефти в Черном море 14:35
Каждый шестой россиянин хочет на пенсии жить в Москве 14:22
Беларусь потребовала от Бельгии расследовать поджог здания посольства 14:07
Крупные торговые сети поддержали акцию "Миллион призов" среди участников онлайн-голосования 13:56
Эксперт оценил опасность для России штамма "йота" 13:55
Президент "ПСЖ" опроверг информацию о возможном уходе Мбаппе из-за Месси 13:55
Путин заявил о необходимости реконструкции центра Севастополя 13:52
В кабмине рассказали о тестировании отечественного ПО в МГТУ имени Баумана 13:52
Захарова раскритиковала разгон демонстрации в Вильнюсе 13:51
Шойгу: Минобороны РФ готово помочь в реформировании армянской армии 13:49
Умер основатель фонда памяти группы Дятлова 13:32
Из Конституции Беларуси предложили убрать норму о нейтралитете 13:11
Роспотребнадзор: Пока не требуется менять состав вакцин из-за новых штаммов 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
11.08.2021 15:31
Рубрика: Происшествия

Под Тулой найдена несанкционированная свалка с головами свиней

Текст: Элина Труханова (Тула)

В Тульской области прокуратура начала проверку по факту обнаружения свалки с трупами животных в Дубенском районе.

Фото: ПНИПУ
Ученые проследят за свалками с помощью высокоточных беспилотников

"На месте обнаружения сожженных трупов животных работала прокурор Дубенского района Галина Фридрих. Организовано взаимодействие контролирующих и правоохранительных органов с целью установления собственника животных. Отобраны пробы для определения наличия инфекции", - цитирует сообщение надзорного ведомства "Интерфакс".

Несанкционированная свалка обнаружена возле села Протасово, где оказались свалены в кучи головы свиней и другие биоотходы.

По данным информагентства, на месте взяты пробы для проведения исследования на африканскую чуму свиней. Также будет проведена дезинфекция территории.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

Главное сегодня

Захарова указала на провокационные заявления Киева относительно ПВО
Абрамченко поручила оценить масштабы разлива нефти в Черном море
Гинцбург: Отсроченное влияние вакцины "Спутник V" на здоровье исключено
Крупные банки в августе подняли проценты по вкладам
Началось серийное производство ракет для С-500 "Прометей"
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы