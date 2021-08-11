Под Тулой найдена несанкционированная свалка с головами свиней

В Тульской области прокуратура начала проверку по факту обнаружения свалки с трупами животных в Дубенском районе.

"На месте обнаружения сожженных трупов животных работала прокурор Дубенского района Галина Фридрих. Организовано взаимодействие контролирующих и правоохранительных органов с целью установления собственника животных. Отобраны пробы для определения наличия инфекции", - цитирует сообщение надзорного ведомства "Интерфакс".

Несанкционированная свалка обнаружена возле села Протасово, где оказались свалены в кучи головы свиней и другие биоотходы.

По данным информагентства, на месте взяты пробы для проведения исследования на африканскую чуму свиней. Также будет проведена дезинфекция территории.