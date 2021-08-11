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Рубрика: Происшествия

Под Тулой ребенок упал в открытый канализационный люк

Текст: Елена Шулепова

В городе Узловая Тульской области ребенок повалился в канализационный люк с водой. СУ СКР по региону проводит доследственную проверку случившегося, сообщает сайт ведомства.

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ЧП произошло на улице Андреева. Известно, что ребенок провалился в яму с водой. Яма оказалась открытым канализационнм люком. Ранее там коммунальные службы вели работы. Открытый люк не огородили, потом его залило водой.

Ребенка сумела вытащить из ямы мама,которая находилась рядом и сразу заметила неладное. Позже выяснилось, что глубина там почти два метра.

Теперь следователям предстоит выяснить все детали случившегося, а также ответственных за работы.

По результатам проверки будет приниматься решение.

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