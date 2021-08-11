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11.08.2021 11:55
Рубрика: Власть

Полярники из Москвы проголосуют на сентябрьских выборах онлайн

Текст: Любовь Проценко

Москвичи, работающие на антарктической станции "Новолазаревская", смогут проголосовать на сентябрьских выборах за полярным кругом благодаря дистанционному электронному голосованию. В эфире телеканала "Москва 24" Александр Клепиков, руководитель российской антарктической экспедиции, рассказал:

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"Для участников таких экспедиций, как экспедиции в Арктике, Антарктике, электронное голосование является прекрасной альтернативой обычно используемому способу голосования. Мы поддерживаем своих сотрудников в желании проголосовать дистанционно. Это современный способ голосования. Нам впервые в этом году от правительства Москвы поступило предложение проголосовать электронным способом для наших зимовщиков, являющихся жителями Москвы, и вот мы воспользовались такой возможностью".

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов заявил, что еще на стадии тестирования системы дистанционного электронного голосования стал очевиден высокий интерес москвичей к возможностям процедуры.

Он отметил, что очень важной функцией в процессе волеизъявления является возможность передумать: после того как ты проголосовал, можно в течение трех часов изменить свое решение.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. При этом только за полтора дня дистанционный формат выбрали 150 тысяч жителей российской столицы, а днем 5 августа их число увеличилось вдвое - заявки подали уже 300 тысяч человек.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования-2021

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