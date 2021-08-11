Рафик Загрутдинов: Новый учебный корпус на 200 мест с дошкольным отделением построят в Ховрино

Трехэтажное здание построят на улице Фестивальная, 16А по соседству с общеобразовательной школой № 1590, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Фасад здания проектировщики предложили сделать в современном стиле с яркими акцентами желтого и зеленого цветов. Отделают его керамогранитными панелями.

На первом этаже нового корпуса разместятся спальни, раздевалки, буфет, групповые комнаты и все необходимое для дошколят. Для первоклассников оборудуют учебные кабинеты, обеденный зал и игровую с возможностью разделения на два спальных помещения. Предусмотрен здесь и медицинский блок.

На втором этаже помимо учебных кабинетов как для дошкольных групп, так и для школьников разместятся спортивные и актовый залы, две артистические и кабинет логопеда для дошкольного отделения.

На третьем этаже разместится библиотека с зоной читальных мест, учебные кабинеты, кабинет психолога и игровая комната для группы продленного дня. На территории корпуса будут оборудованы игровые и физкультурные площадки, площадки для колясок и для тихого отдыха учащихся 1-4 классов. Рядом с ними посадят кустарники, декоративные карликовые деревья, газон и цветочные клумбы.