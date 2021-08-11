Смоленские дети вернулись из лагеря в Анапе с коронавирусом

Смоленское управление Роспотребнадзора организовало обследование школьников, вернувшихся с отдыха в Анапе.

- По результатам исследований детей и сопровождавших их взрослых обнаружены РНК SARS-CоV-2 и энтеровирусной инфекции, - рассказали в ведомстве.

Также обследованы вагоны поезда, на котором школьники возвращались домой. Этот материал находится на изучении. После взятия проб состав продезинфицирован.

В Анапе отдыхали 92 ребенка из Смоленска, к концу смены у многих из них поднялась температура. Несмотря на это, детей без обследования усадили на поезд и отправили домой. Теперь в Анапу отправилась делегация смоленских чиновников для выяснения причин массового заболевания.