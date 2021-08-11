Соцзащита окажет помощь младенцу, которого сдали в полицию как найденыша

Органы социальной защиты Москвы примут участие в дальнейшей судьбе младенца, которого родной дедушка сдал в полицию как найденыша. Ранее эта семья за помощью в соцзащиту не обращалась, сообщает РИА Новости.

Напомним, дед выдал внука, который родился всего семь всей назад, за найденного на улице подкидыша, чтобы восстановить честь дочери. Эта семья - трудовые мигранты из Киргизии, дочь вышла замуж за соотечественника, который к моменту рождения наследника куда-то пропал.

Сейчас оказавшийся не нужным малыш находится в больнице, после обследования будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Столичная прокуратура взяла этот вопрос на контроль.