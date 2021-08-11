Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ливня

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ливня в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По данным синоптиков, в ночь на 12 августа в столице ожидается продолжительный интенсивный дождь. В отдельных районах может выпасть до 30 мм осадков - почти 40% от месячной нормы августа, - отметил Бирюков. - В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности".

На круглосуточном дежурстве находятся полтора тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.

В местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство бригад "Мосводостока".

Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погодных условий быть внимательнее на улице, а водителей - строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.