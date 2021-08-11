Театр "Уголок дедушки Дурова" отмечает новоселье

Коллектив театра "Уголок дедушки Дурова" в полном составе - люди, кошки, слоны, обезьяны, бегемот и другие артисты - переехали в новое здание. Расположено оно там же, рядом с историческим старинным особняком, построенным австрийским архитектором Августом Вебером в девятнадцатом веке на улице, которая носит название основателя театра Владимира Дурова. Посмотреть, как обживаются новоселы, в театр приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

Первым в новое здание запустили, как и положено, кота Ивана - ему скоро тоже предстоит выступать там. Но произойдет это, по словам художественного руководителя Юрия Дурова, не раньше марта 2022 года: животным нужно время, чтобы привыкнуть к новой сцене. "Долго планировалось создание нового корпуса этого театра, - напомнил глава города. - Наконец после долгих колебаний город взял на себя и построил новое здание, которое по своим возможностям превосходит те, что были в старом здании - и с точки зрения выступлений, и количества зрителей в зале, и, конечно, по комфорту".

Развитие театра в последние годы сдерживали именно ограниченные площади. Театр уже не мог приобретать и вводить в спектакли новых животных, так как негде было их нормально содержать. И вот теперь в их распоряжении - новое трехэтажное здание площадью свыше четырех тысяч квадратных метров. На первом этаже, как и в любом театре, вестибюль, гардероб, буфет. В зрительный зал отсюда ведут две парадные лестницы. Фойе расположено на верхнем уровне амфитеатра, где предусмотрены и места для инвалидов-колясочников. Все уровни, включая нижний, соединены лифтом.

Особого внимания заслуживает сама новая сцена. Для зрителей здесь - 340 мест, которые расположены полукругом вокруг манежа, на котором и будет идти представление. В центре этого манежа - подъемник для спецэффектов. Специальный четырехметровый проход для выхода на сцену животных. Железобетонный разборный барьер, которым окружен манеж, в нужный момент позволит трансформировать зал из циркового в театральный.

Классическая форма манежа выбрана не случайно. Благодаря ей появится возможность вводить в спектакли с участием животных классические цирковые номера и тем самым значительно расширить репертуар. По словам Юрия Дурова, таким образом театр возвращается к своим истокам, заложенным основателем династии Дуровых, совмещавшего дрессировку животных с клоунадой, иллюзионизмом и другими видами циркового искусства. В часы, свободные от спектаклей, животных будут выводить на манеж на прогулку.

Еще комфортнее артистам будет когда город отреставрирует и старое здание театра. Эти работы планируется закончить в 2024 году.

Кстати

Всего за 2011-2021 годы в городе реконструированы 78 зданий 33 театров. Новые сценические площадки получили "Геликон-опера", театральный центр "Вишневый сад", театры имени Вахтангова, Олега Табакова, Романа Виктюка.