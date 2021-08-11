Театр "Уголок дедушки Дурова" отмечает новоселье

Новости

В Калифорнии лесной пожар уничтожил 900 домов 01:51
Американский корабль Cygnus стартовал к МКС 01:32
Захарова раскритиковала "либеральный флер" властей Литвы 00:52
Байден пообещал завершить вывод войск из Афганистана 00:33
Бастрыкин лично разберется с делом частной клиники "Медицина 24/7" 00:24
Китай обвинил США в компрометации на почве коронавируса 00:05
В Сети певицу Светлану Лободу заподозрили в плагиате 10.08.2021
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Бенфикой" 10.08.2021
Уникальный спортивный кластер строят на берегах реки Чермянки 10.08.2021
В России усовершенствуют систему компенсаций для пострадавших от стихии 10.08.2021
Более 37 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 10.08.2021
Дальний Восток получит деньги для закупки средств для тушения пожаров 10.08.2021
Египет запустит специальные внутренние авиарейсы для туристов 10.08.2021
В России может появиться программа прогнозирования опасных природных явлений 10.08.2021
Власти Египта установят минимальные цены в отелях 10.08.2021
Минобороны РФ будет регулярно проводить учения у границ Афганистана 10.08.2021
Поставки сжиженного газа переориентированы с экспорта на внутренний рынок 10.08.2021
В Якутию вылетел самолет ИЛ-76 для помощи в тушении лесных пожаров 10.08.2021
Губернатор Нью-Йорка уходит в отставку из-за обвинений в домогательствах 10.08.2021
Более 50 банков будут компенсировать бизнесу комиссии за быстрые платежи 10.08.2021
Лукашенко поручил выработать комплекс дополнительных мер против санкций 10.08.2021
В Москве в ночь на среду ожидается "атмосферный фейерверк" 10.08.2021
Карты платежной системы "Белкарт" начнут принимать в России 10.08.2021
В Москве экстренно госпитализирован рэпер Птаха 10.08.2021
Для оказания поддержки семьям с детьми создадут систему одного окна 10.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
11.08.2021 00:40
Рубрика: Власть

Театр "Уголок дедушки Дурова" отмечает новоселье

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 180(8531)
Коллектив театра "Уголок дедушки Дурова" в полном составе - люди, кошки, слоны, обезьяны, бегемот и другие артисты - переехали в новое здание. Расположено оно там же, рядом с историческим старинным особняком, построенным австрийским архитектором Августом Вебером в девятнадцатом веке на улице, которая носит название основателя театра Владимира Дурова. Посмотреть, как обживаются новоселы, в театр приехал мэр Москвы Сергей Собянин.
Никто не может устоять перед искушением погладить артистов театра Дурова. Даже мэр Сергей Собянин. Фото: Сергей Михеев Никто не может устоять перед искушением погладить артистов театра Дурова. Даже мэр Сергей Собянин. Фото: Сергей Михеев
Никто не может устоять перед искушением погладить артистов театра Дурова. Даже мэр Сергей Собянин. Фото: Сергей Михеев

Первым в новое здание запустили, как и положено, кота Ивана - ему скоро тоже предстоит выступать там. Но произойдет это, по словам художественного руководителя Юрия Дурова, не раньше марта 2022 года: животным нужно время, чтобы привыкнуть к новой сцене. "Долго планировалось создание нового корпуса этого театра, - напомнил глава города. - Наконец после долгих колебаний город взял на себя и построил новое здание, которое по своим возможностям превосходит те, что были в старом здании - и с точки зрения выступлений, и количества зрителей в зале, и, конечно, по комфорту".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Швыдкой: Запретить что-либо в искусстве может только суд

Развитие театра в последние годы сдерживали именно ограниченные площади. Театр уже не мог приобретать и вводить в спектакли новых животных, так как негде было их нормально содержать. И вот теперь в их распоряжении - новое трехэтажное здание площадью свыше четырех тысяч квадратных метров. На первом этаже, как и в любом театре, вестибюль, гардероб, буфет. В зрительный зал отсюда ведут две парадные лестницы. Фойе расположено на верхнем уровне амфитеатра, где предусмотрены и места для инвалидов-колясочников. Все уровни, включая нижний, соединены лифтом.

Особого внимания заслуживает сама новая сцена. Для зрителей здесь - 340 мест, которые расположены полукругом вокруг манежа, на котором и будет идти представление. В центре этого манежа - подъемник для спецэффектов. Специальный четырехметровый проход для выхода на сцену животных. Железобетонный разборный барьер, которым окружен манеж, в нужный момент позволит трансформировать зал из циркового в театральный.

Классическая форма манежа выбрана не случайно. Благодаря ей появится возможность вводить в спектакли с участием животных классические цирковые номера и тем самым значительно расширить репертуар. По словам Юрия Дурова, таким образом театр возвращается к своим истокам, заложенным основателем династии Дуровых, совмещавшего дрессировку животных с клоунадой, иллюзионизмом и другими видами циркового искусства. В часы, свободные от спектаклей, животных будут выводить на манеж на прогулку.

Еще комфортнее артистам будет когда город отреставрирует и старое здание театра. Эти работы планируется закончить в 2024 году.

Кстати

Всего за 2011-2021 годы в городе реконструированы 78 зданий 33 театров. Новые сценические площадки получили "Геликон-опера", театральный центр "Вишневый сад", театры имени Вахтангова, Олега Табакова, Романа Виктюка.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Культура Театр Шоу Филиалы РГ Столица Москва Мэр Москвы ЦФО Москва

Главное сегодня

В Минобрнауки разъяснили рекомендации по вакцинации от COVID-19 студентов
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса
Власти утвердили программы для предустановки на продаваемые в России гаджеты
Россия и Беларусь снизят тарифы на роуминг с осени
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации