В какие дома будут переселять жителей Подмосковья по программе реновации

Подмосковье вслед за Москвой начинает программу реновации жилья. В общей сложности планируется расселить более 600 домов, в том числе 60 аварийных. Очень кстати к началу реновации в области вступили в силу новые стандарты качества в жилищном строительстве. Отдельный раздел в них посвящен домам, в которых будут жить люди из расселяемого фонда.

Метражи и этажи

Прежде всего в стандартах оговорили площадь, меньше которой квартиры для переселенцев быть не могут. Студии по 20 квадратов - это, конечно, хорошо, но ведь в аварийном жилом фонде квартир такой площади не бывает. В коммуналках люди могут жить и на меньших метрах, только и коммуналок в новостройках не будет. Будут квартиры-студии площадью не меньше 28 квадратов. "Это тот самый минимум, который допустимо предлагать переселенцам", - объясняет главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина. На этих 28 метрах должны разместиться: жилая комната в 13 квадратов, ниша для кухни, под которую нужно оставить 7 метров, совмещенный санузел площадью 4 квадрата и такой же площади коридор.

Рекомендуемая площадь однокомнатных квартир - 36 квадратов. Из них 16 метров отведены под комнату, 10 - на кухню, 5 - на коридор. Санузлы в однушках будут раздельными: 1,5 метра - туалет и 3,5 - ванная комната. Двухкомнатной квартире предписано иметь не менее 49 квадратов площади, трехкомнатная не должна быть меньше 66 квадратных метров. Каждая следующая комната в квартире автоматически добавляет кухне два дополнительных квадрата - в двушке кухня уже 12 метров, в трешке - 14. Если в квартире больше двух комнат, значит, должны быть два санузла. А еще из обязательных требований внутри жилья - потолки высотой 2,65 метра и хорошая геометрия комнат. Последнее специально оговаривается для того, чтобы у застройщиков не возникло соблазна отодвинуть переселенцев в самую неудобную секцию, где из-за технических особенностей получаются комнаты с пятью углами, в которых невозможно нормально расставить мебель.

Не жужжит, не капает

Из интересных планировочных решений за стенами квартир можно отметить три. Это, во-первых, высота потолков на первом этаже не ниже 4,2 метра. Первые этажи в современных новостройках давно отданы под общественные пространства - магазины и пекарни, парикмахерские и аптеки, салоны красоты и медкабинеты. Очень часто эти пространства требуют мощной вентиляции. И если монтировать ее на стандартные потолки, жизнь в квартирах на втором этаже превращается в ад - люди реально слышат шум вентиляторов и ощущают вибрацию.

28 квадратных метров - это минимум, который допустимо предлагать переселенцам

Во-вторых, во всех новостройках в обязательном порядке должна быть смонтирована система отвода стоков кондиционирования. Так что больше никакого раздражающего стука капель от соседских кондиционеров сверху и никаких лужиц на балконах от них же. И наконец, в новых стандартах жилищного строительства оговорен запрет на создание зависимых машино-мест. Это квадратные парковки, где совершенно легально можно поставить машины в два ряда. "Больше всего нам не хотелось бы, чтобы жизнь новоселов оказалась комфортной лишь на бумаге", - продолжает Кузьмина. Когда застройщики делают у дома квадратные парковки, те, кто приехал раньше, потом нередко вынуждены вызванивать закрывших им выезд второрядников. Побегав вот так за соседями, владельцы железных коней начинают игнорировать свободные места в первом ряду, занимая сразу второй. Вот и получается, что по бумагам жители дома парковками обеспечены полностью, а по факту половина мест стоят пустыми, а половина жителей паркуется по газонам и чужим дворам. Поэтому зависимые машино-места теперь запрещены.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Рыбникова

И кстати, запрещены мусоропроводы. Что, впрочем, тоже легко объяснимо. В домах с мусоропроводами жители ленятся сортировать отходы - какой в этом смысл, если все равно все в итоге летит в одну трубу? А без раздельного сбора не удастся завершить мусорную реформу, которая подразумевает сведение к нулю отходов, захораниваемых в землю.

Зеленого побольше

Входы в подъезды в новостройках будут делать сразу с уровня тротуара. Никаких больше лестниц и громоздких пандусов. В холле подъезда обязательно должно быть предусмотрено помещение для хранения колясок, самокатов и велосипедов площадью от 15 квадратных метров.

Новые стандарты призваны сделать жилье комфортным и безопасным. Фото: EPA

Тротуары внутри дворов должны быть широкими - не меньше двух метров. И теперь обязательными элементами благоустройства двора считаются детская и спортивная площадки, зона с лавочками для тихого отдыха пенсионеров и мам с колясками и контейнерная площадка - раз уж мусоропроводы отобрали, то контейнеры поставят в каждом дворе. В зоне дворового благоустройства не должно быть инженерных колодцев, планировать геометрию дома рекомендуется так, чтобы все технические приспособления вроде колодцев оказывались на "заднем дворе". И приветствуется зелень - чем больше, тем лучше. В идеале благоустроены и озеленены должны быть не только дворы, но и крыши многоквартирных домов.

Новые стандарты жилищного строительства начали действовать с 7 августа. "Их должны соблюдать все застройщики и девелоперы, если они хотят продолжать работать на территории Подмосковья", - подчеркивает Александра Кузьмина.

Что, где, когда

Активная стадия программы реновации жилья в Подмосковье начнется в 2023 году, до этого времени будут идти подготовительные работы - подбор площадок, конкурсы среди застройщиков. Первыми подмосковными городами, где стартует великое переселение, станут Балашиха, Королев, Пушкино и Раменское, следом на очереди Мытищи, Ивантеевка, Одинцово и Фрязино.