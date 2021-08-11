В Москве изъяли 800 единиц незарегистрированных лекарств

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники с использованием интернет-сайта, мессенджера и социальных сетей организовали на территории Московского и других регионов сбыт незарегистрированных в установленном порядке препаратов. Лекарства нелегально ввозились из Индии и Китая. Одним из наиболее популярных товаров был гормон роста.

Полицейские при содействии сотрудников Росгвардии по местам жительства и работы фигурантов провели обыски. Обнаружено свыше 800 единиц незарегистрированных лекарств. Будут проведены экспертизы.