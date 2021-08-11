В Москве уберут все все надземные трубопроводы

Многие москвичи не раз задавались вопросом: почему ремонт теплосетей во дворе ли на улице давно закончился, а трубы большого размера остаются на поверхности земли лежать годами. Чаще всего эти конструкции с течением времени приобретают неприглядный вид: ржавые, с облупившейся краской. Но, наконец, столичные власти, решили дать бой этим бесхозным конструкциям. Подробности рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве стартовала трехлетняя программа ликвидации бесхозных байпасов. Как пояснил заммэра, байпас - это временный трубопровод теплосетей, проложенный над землей. Как правило, их возводят для проведения ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу тепла и горячей воды. Большинство "времянок" так не убирают под землю выполнявшими работы организациями. Эти компании обанкротились и не завершили свои обязательства. Всего за три года демонтируют 80 таких конструкций. По его словам, работы пройдут в шести столичных округах.

"С 2014 года в городе ликвидировали 142 участка байпасов, 80 уберем до конца 2023 года, - отметил Петр Бирюков. - Бесхозные байпасы портят внешний вид дворовых территорий и создают неудобства для жителей".

Как отметил глава комплекса городского хозяйства, ликвидируют только бесхозные участки конструкций. Строительные байпасы по-прежнему будут использовать во время возведения или ремонта объектов.