В Тамбовской области открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

В заречье Тамбовской области всем селом отмечают новоселье. Здесь открыли фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он будет принимать жителей пяти сел - более 350 человек. Как сообщили в администрации региона, строительство обошлось в 12 миллионов.

Удобная мебель, есть холодная и горячая вода, канализация, газовое отопление. Современные медицинское оборудование позволяет выполнять экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы в крови, кардиомаркеров, определять внутриглазное давление. Также имеется спирометр, кислородный ингалятор и автоматический дефибриллятор для экстренных случаев. Всего в 2021 году в Тамбовской области должны сдать пять ФАПов.

Новый модульный медпункт открылся и в отдаленном селе Андрюшине на севере Свердловской области. К нему подвели коммуникации, завезли все необходимое оборудование. А главное, к нему, как шутят местные жители, "прилагается" фельдшер. Сергей Шадрин переехал в Андрюшино из Серова. Жилье ему предоставила местная администрация, а "подъемные" выплатили по госпрограмме "Земский фельдшер". Более того, руководство Серовской городской больницы предоставило ему и автомобиль, так как на участке находится еще и деревня Нихвор.

В зоне обслуживания Серовской больницы это уже пятый модульный ФАП. Вместе с тем на отдаленные территории продолжат систематически приезжать бригады узких специалистов, чтобы селяне могли не только получать базовую медпомощь у своего фельдшера, но и проходить диспансеризацию.

На Ставрополье для оказания первичной медпомощи на селе закупили четыре десятка передвижных комплексов. Помимо мобильных ФАПов, это и кабинеты для флюорографии и маммографии.

Мобильный ФАП Клявлинской центральной районной больницы в Самарской области будет по графику приезжать в селения, где проживает до ста человек. Весной регион распределил по районам партию таких ФАПов. Оборудование в них работает бесперебойно - как от сети 220 вольт, так и от входящего в комплект бензинового генератора, пояснял ранее главврач Безенчукской больницы Евгений Адоевский. Мобильные комплексы помогают проводить диспансеризацию, профосмотры и вакцинацию.

Белгородские медики по нацпроекту получают оборудование для диагностики. Часть приборов из плана 2021 года, уже закуплена. В августе ожидается поставка рентгеновских цифровых маммографов и УЗИ-аппаратов. А в Волгоградской области приобрели два стационарных рентген-аппарата и новые санитарные автомобили.

Справка "РГ"

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" до конца года в стране предстоит сдать 168 фельдшерско-акушерских и врачебных амбулаторий. Также больницам должны передать 304 передвижных медицинских комплекса.