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В Воронеже стартовали съемки пятых "Гардемаринов"

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    11.08.2021, 20:05
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Воронеже стартовали съёмки фильма "Гардемарины 1787. Война". Они прошли на копии линкора "Гото Предестинация" - первого русского корабля, созданного без участия иностранных специалистов.

Фото: twitter.com/ eksmo_live
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"В Воронеже на корабле "Гото Предестинация" прошли съемки одного из эпизодов пятой части фильма "Гардемарины", режиссером и сценаристом, как и предыдущих четырех фильмов, выступила Светлана Дружинина. Светлана Дружинина рассказала, что на экраны новая часть "Гардемаринов" выйдет в 2022 году", - приводит ТАСС сообщение департамента культуры Воронежской области.

Новую ленту режиссёра и сценаристки Светланы Дружининой, создательницы оригинальной телевизионной трилогии, выходившей в 1987-1992 годах, посвятили Кинбурнской баталии.

Фото: kinopoisk.ru
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Сражение произошло 2 октября 1787 года в рамках Русско-турецкой войны на Кинбурнской косе (ныне - Николаевская область Украины), победу одержали русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова.

В съемках участвовали актеры Воронежского театра юного зрителя. Оператор - Анатолий Мукасей, муж Дружининой.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило 65 миллионов рублей из резервного фонда на создание фильма "Гардемарины 1787. Война".

Новая часть "Гардемаринов" будет состоять из двух картин - "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война".

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