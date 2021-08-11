В Воронежской области оценили будущий урожай овощей

Члены региональной рабочей группы по контролю цен на овощи обсудили перспективы рынка на совещании в Бобровском районе. Они осмотрели стройплощадку крупнейшего в Воронежской области тепличного комплекса и поля двух фермерских хозяйств. В поездке принял участие председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

- В регионе принят ряд эффективных мер для снижения цен. В последние дни мы отмечаем устойчивую тенденцию к удешевлению сезонных овощей. В Бобровском районе мы провели не только мониторинг ситуации, но и анализ причин недавнего роста цен, обсудили, как не допустить подобного всплеска в дальнейшем, - рассказал он.

Заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов отметил, что в регионе ежегодно производится 420 тысяч тонн овощей открытого грунта. Из них в КФХ и сельхозпредприятиях - всего 50 тысяч. Основной объем овощей выращивают в личных подсобных хозяйствах. Областной департамент аграрной политики провел работу с основными производителями, определил предполагаемый объем сбора по пяти ключевым культурам - элементам "борщевого набора". В 2021 году урожай белокочанной капусты составит 18 тысяч тонн, картофеля - 11 тысяч, репчатого лука - девять тысяч, столовой свеклы - четыре, моркови - 1,8 тысячи тонн. Хозяйства приступили к уборке. Массовая поставка местных овощей на прилавки начнется в середине августа.

Фото: Воронежская областная дума

В закрытом грунте - теплицах и парниках - в 2021 году ожидают получить 25,5 тысячи тонн овощей. Речь главным образом о томатах и огурцах. В ближайшем будущем объемы производства вырастут за счет ввода в строй новых объектов.

Фото: Воронежская областная дума

Так, в Бобровском районе строится тепличный комплекс "Воронежский". Это один из самых масштабных инвестпроектов Черноземья в сфере выращивания овощей в защищенном грунте. Первые блоки - на площади в 20 гектаров - уже запущены. Еще 40 гектаров теплиц введут в строй позже, в два этапа. Вывести их на полную мощность планируют весной 2022 года. В "Воронежском" будут выращивать только томаты.

Фото: Воронежская областная дума

Первый урожай свежих овощей появился в магазинах области на этой неделе. В течение года предприятие поставит на российский рынок около 13 тысяч тонн продукции. Ее можно будет купить в региональных торговых сетях Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. Кроме того, заключены договоры на реализацию с ведущими федеральными ретейлерами.

- С запуском первой очереди тепличного комплекса регион получил не только высококачественные овощи, но и дополнительные рабочие места. Сейчас на предприятии работает более 300 человек, всего же планируется трудоустроить тысячу местных жителей, - отметил глава администрации Бобровского района Анатолий Балбеков.

Фото: Воронежская областная дума

Участники совещания побывали в двух крестьянско-фермерских хозяйствах - КФХ "Жикунов", которое занимается полеводством и тепличным выращиванием овощей, и тепличном комплексе ООО "Родина". Их продукция пользуется устойчивым спросом, в том числе в Воронеже. Фермеры реализуют свою продукцию на ярмарках региона, а в оптовых объемах продают всем желающим прямо с поля. При такой упрощенной торговле без посредников цены на 35-40 процентов ниже рыночных.

Фото: Воронежская областная дума

Программа поддержки воронежских овощеводов, разработанная правительством региона при активном участии депутатов областной думы, нацелена на максимальное использование резервов. Хозяйства получают субсидии на закупку элитных семян. В ближайшее время планируется ввести новые меры господдержки.

Фото: Воронежская областная дума

- Уверен, что по итогам уборочной кампании Воронежская область будет обеспечена овощами в нужном объеме. Комплекс принимаемых сегодня мер позволит жителям приобретать качественную продукцию по доступным ценам, а аграриям - реализовывать плоды своего труда и развивать бизнес, - подытожил Владимир Нетесов.