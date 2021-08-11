80-летняя велосипедистка за три месяца доехала от Твери до Магадана

Новости

В Москве ожидаются небольшой дождь и до 25 градусов тепла 06:13
ВВС России проведут учение с 450 самолетами и вертолетами 06:00
Австралия запретила гражданам выезжать за границу 05:50
После вылета из ЛЧ "Спартак" сыграет в групповой стадии Лиги Европы 05:36
Диетолог рассказала, кому нельзя есть арбузы и дыни 05:21
Гинцбург: За год "Спутник V" подтвердил свою безопасность 05:05
Ученые выявили причину бессимптомного течения COVID-19 04:49
В Германии машинисты поездов объявили забастовку на двое суток 04:29
Эксперты назвали главные опасности для детей на детских площадках 03:49
Российский Ан-124 доставил в Грецию два вертолета для борьбы с пожарами 03:35
Ученый назвал находящиеся под угрозой исчезновения страны 03:18
Гинцбург: Детский "Спутник V" могут зарегистрировать в сентябре 02:48
В Калифорнии лесной пожар уничтожил 900 домов 01:51
Американский корабль Cygnus стартовал к МКС 01:32
Захарова раскритиковала "либеральный флер" властей Литвы 00:52
Байден пообещал завершить вывод войск из Афганистана 00:33
Бастрыкин лично разберется с делом частной клиники "Медицина 24/7" 00:24
Китай обвинил США в компрометации на почве коронавируса 00:05
В Сети певицу Светлану Лободу заподозрили в плагиате 10.08.2021
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Бенфикой" 10.08.2021
Уникальный спортивный кластер строят на берегах реки Чермянки 10.08.2021
В России усовершенствуют систему компенсаций для пострадавших от стихии 10.08.2021
Более 37 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 10.08.2021
Дальний Восток получит деньги для закупки средств для тушения пожаров 10.08.2021
Египет запустит специальные внутренние авиарейсы для туристов 10.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
11.08.2021 05:43
Рубрика: Общество

80-летняя велосипедистка за три месяца доехала от Твери до Магадана

Текст: Марина Праскова
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 181(8532)
Поездку в город, давно ставший в нашей стране именем нарицательным, самая пожилая велопутешественница России Юлия Михайлюк приурочила к своему юбилею. 10 апреля ей исполнилось 80 лет, и через десять дней после дня рождения она двинулась в путь. Это большое путешествие стало 25-м в ее жизни.
Фото: Пресс-служба Правительства Воронежской области
В Воронеже туристов привлекут ретропутешествиями

Юлия Ивановна уже пробовала доехать до Магадана. В 2011 году она добралась до Якутска, переправилась на пароме через Лену, а потом отправилась пешком, потому что нормальной дороги не было. В итоге все-таки повернула назад.

Теперь путешественница твердо решила довершить начатое и доехала до Колымы.

- Я в Магадане! Добралась! - голос у Юлии Ивановны бодрый и радостный. И рассказывает о превратностях пути по дальневосточным просторам:

- От столицы Бурятии Улан-Удэ спокойно доехала до Читы. А там дороги размыло, наводнение, мост рухнул.

Стихия вынудила Юлию Ивановну пересмотреть способ передвижения. Добравшись на перекладных - автостопом - до Якутска, путешественница села на самолет.

Встретили ее в Магадане чудесные люди, обогрели и, можно сказать, к жизни возвратили.

Фото: Алексей Костюченко
Инвалид-велопутешественник из Владивостока сделал остановку в Кирове

- Я остановилась у Веры Михайловны Маймистовой, руководителя областного совета ветеранов, и ее супруга. Чтобы определиться с местом проживания в Магадане, ранее делала запрос в местный спорткомитет, его передали в совет ветеранов. Вера Михайловна сказала: "Никаких гостиниц" - и пригласила к себе. Представляете, чужого незнакомого человека взять к себе, - тверская велопутешественница была очень тронута.

"Очень нравится на севере и востоке, юг так не тянет. Если позволит здоровье, отправлюсь в Диксон или Тикси"

Она отдохнула неделю, набралась сил, а чета магаданцев показала ей город. И Юлия Михайлюк купила билет в …Анадырь.

- Я ведь первоначально планировала еще и на Чукотку, но дорога была очень тяжелая. А сейчас, у добрых людей отдохнув, снова подумала: может, на Чукотку? - поделилась она.

Фото: Антон Подгайко/РИА Новости
Названы популярные у россиян направления для путешествий на машине

В Анадыре, как почти по всему маршруту путешествия, Юлия Ивановна остановилась у гостеприимных местных жителей.

- Люблю север и восток, юг так не тянет. Успела походить по городу, он мне очень понравился. Много фотографий разместила и Инстаграме, который специально для путешествий завела, чтобы подружки знали, где я нахожусь, - рассказала Юлия Михайлюк.

Пенсионерка, занесенная в Книгу рекордов России как старейшая велопутешественница страны, 10 августа улетела в Москву, чтобы оттуда вернуться в родную Тверь. Новых поездок она пока не планирует. Но добавляет, что если позволит здоровье, то отправится в Диксон или Тикси.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан

Главное сегодня

Захарова раскритиковала "либеральный флер" властей Литвы
Российский Ан-124 доставил в Грецию два вертолета для борьбы с пожарами
В Минобрнауки разъяснили рекомендации по вакцинации от COVID-19 студентов
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
Власти утвердили программы для предустановки на продаваемые в России гаджеты
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения