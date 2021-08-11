80-летняя велосипедистка за три месяца доехала от Твери до Магадана

Поездку в город, давно ставший в нашей стране именем нарицательным, самая пожилая велопутешественница России Юлия Михайлюк приурочила к своему юбилею. 10 апреля ей исполнилось 80 лет, и через десять дней после дня рождения она двинулась в путь. Это большое путешествие стало 25-м в ее жизни.

Юлия Ивановна уже пробовала доехать до Магадана. В 2011 году она добралась до Якутска, переправилась на пароме через Лену, а потом отправилась пешком, потому что нормальной дороги не было. В итоге все-таки повернула назад.

Теперь путешественница твердо решила довершить начатое и доехала до Колымы.

- Я в Магадане! Добралась! - голос у Юлии Ивановны бодрый и радостный. И рассказывает о превратностях пути по дальневосточным просторам:

- От столицы Бурятии Улан-Удэ спокойно доехала до Читы. А там дороги размыло, наводнение, мост рухнул.

Стихия вынудила Юлию Ивановну пересмотреть способ передвижения. Добравшись на перекладных - автостопом - до Якутска, путешественница села на самолет.

Встретили ее в Магадане чудесные люди, обогрели и, можно сказать, к жизни возвратили.

- Я остановилась у Веры Михайловны Маймистовой, руководителя областного совета ветеранов, и ее супруга. Чтобы определиться с местом проживания в Магадане, ранее делала запрос в местный спорткомитет, его передали в совет ветеранов. Вера Михайловна сказала: "Никаких гостиниц" - и пригласила к себе. Представляете, чужого незнакомого человека взять к себе, - тверская велопутешественница была очень тронута.

"Очень нравится на севере и востоке, юг так не тянет. Если позволит здоровье, отправлюсь в Диксон или Тикси"

Она отдохнула неделю, набралась сил, а чета магаданцев показала ей город. И Юлия Михайлюк купила билет в …Анадырь.

- Я ведь первоначально планировала еще и на Чукотку, но дорога была очень тяжелая. А сейчас, у добрых людей отдохнув, снова подумала: может, на Чукотку? - поделилась она.

В Анадыре, как почти по всему маршруту путешествия, Юлия Ивановна остановилась у гостеприимных местных жителей.

- Люблю север и восток, юг так не тянет. Успела походить по городу, он мне очень понравился. Много фотографий разместила и Инстаграме, который специально для путешествий завела, чтобы подружки знали, где я нахожусь, - рассказала Юлия Михайлюк.

Пенсионерка, занесенная в Книгу рекордов России как старейшая велопутешественница страны, 10 августа улетела в Москву, чтобы оттуда вернуться в родную Тверь. Новых поездок она пока не планирует. Но добавляет, что если позволит здоровье, то отправится в Диксон или Тикси.