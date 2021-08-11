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Рубрика: Экономика

Что представит Еврейская автономная область на "Улице Дальнего Востока"

Текст: Василий Кошкин

Еврейская автономная область примет участие в выставке "Улица Дальнего Востока", которая состоится 2-7 сентября во Владивостоке в рамках VI Восточного экономического форума.

Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
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Центральное место в экспозиции региона займут инвестиционные проекты. Так, посетителям расскажут о создании биомедицинского кластера, высокотехнологичного лесопромышленного предприятия "ВТК Инвест", горнодобывающего предприятия по производству обогащенной железной руды на базе Кимканского и Сутарского месторождений железистых кварцитов, о первом мосте между Россией и Китаем Нижнеленинское - Тунцзян и других проектах.

"В Еврейской автономной области начнет работу первый железнодорожный мост между Россией и Китаем Нижнеленинское - Тунцзян. Здесь может появиться мощный транспортно-логистический и производственный комплекс. Это даст экономический стимул для развития региона и всего Дальнего Востока, позволит создать рабочие места самого широкого плана: и для рабочих специальностей, и для высококвалифицированных специалистов - инженеров, программистов, логистов", - отметил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Кроме того, ЕАО представит на выставке туристический потенциал через санаторно-курортный комплекс "Кульдур", 100-летие Волочаевской сопки и "Еврейское местечко".

В рамках культурной программы перед посетителями выставки выступят ансамбль еврейской песни "Иланот", народный ансамбль скрипачей, дуэт кавер-группы Holiday Pro и другие артисты. Любители спорта смогут на площадке павильона посмотреть показательные выступления по кёкусинкай с участием мастера спорта России Евгения Башкирова, сделать зарядку цигун.

На территории экспозиции также разместят летнее открытое кафе с блюдами региональной кухни.

Выставка "Улица Дальнего Востока" откроется 2 сентября. Она будет доступна для гостей и участников Форума до 4 сентября. Пятого и шестого сентября выставку смогут посетить жители Владивостока. Седьмого сентября будет организован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, представителей молодежных организаций.

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