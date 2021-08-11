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Рубрика: Происшествия

МЧС отправило в Якутию второй борт со спасателями

Текст: Тимофей Борисов
Фото: МЧС России Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Еще один, второй по счету за сутки, транспортный ИЛ-76 МЧС России со вторым эшелоном спасателей вылетел из международного аэропорта Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: РИА Новости
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В горящий регион отправлены 100 специалистов из Тульского спасательного центра МЧС России.

"Группировка будет задействована в тушении пожаров в районах, где наблюдается наиболее сложная лесопожарная обстановка. Основные усилия будут направлены на недопущение распространения огня на населенные пункты. Спасатели имеют практический опыт, обеспечены всем необходимым, включая автономный лагерь для проживания на территории региона". - сообщили в МЧС.

Усиление должно предотвратить переход лесных пожаров на населенные пункты Якутии, таких как Бясь-Кюёль, Тастах, Кырыкый, Кылайы, Ытык-Кюель, Ударник, Фрунзе и Сюльдюкар. Ранее огонь спалил одно из сел, а теперь вплотную подошел еще к одному.

Сейчас на территории республики действует 172 природных пожара, за сутки ликвидировано 20 на общей площади свыше 122 тысяч гектаров. На тушение задействовано свыше 4,5 тысяч человек и 768 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

Пожарные, добровольцы и сами местные жители расширяют минерализованные полосы, тушат мелкие очаги. Авиация работает по крупным очагам пожаров в Мирнинском и Нюрбинском районах.

"За сутки общая группировка сил и средств увеличилась на 327 человек, количество техники на 113 единиц, за счет наращивания сил на действующие пожары в 4 районах Якутии. Сотрудники МЧС России продолжают работу на территории Намского, Томпонского, Таттинского, Горного, Верхневилюйского, Усть-Алданского и Мирнинского районов, где сохраняется сложная лесопожарная обстановка", - сообщили в пресс-службе МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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