В Якутии лесные пожары перешли на населенные пункты, введен режим ЧС

В Якутии с восьмого августа вводится режим ЧС регионального характера. Причиной стал переход лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики. "Документ необходим для выделения средств на строительство новых домов для жителей Бясь-Кюёля, оставшихся без крова, для выплат пострадавшим, а также - для привлечения федеральных средств", - объясняют в региональном правительстве.

Напомним, 23 июня был подписан указ о режиме чрезвычайной ситуации в лесах. Это позволило привлечь на тушение возгораний силы федерального резерва, пожарных-десантников из других регионов, задействовать воздушные суда МЧС и Минобороны.

По информации республиканского МЧС, сложная обстановка сохраняется на территории дюжины районов - там зарегистрировано 125 очагов из 156 действующих природных пожаров. "За сутки ликвидировано три пожара на общей площади свыше 16 тысяч гектаров, восемь - локализованы на площади более 60 тысяч га", - передает пресс-службе экстренного ведомства.

Специалисты МЧС работают внаселенных пункта Бясь-Кюёль, Кырыкый, Кылайы, Ытык-Кюель, Ударник и Сюльдюкар: расширяют минерализованные полосы и тушат отдельные очаги. С воздуха поддержку оказывает авиация ведомства - по данным на сегодняшнее утро сброшено 87 тонн воды.

"За сутки общая группировка сил увеличилась на 495 человек, количество техники увеличилось на 74 единицы", - сообщил Павел Гарин, начальник регионального главка МЧС.