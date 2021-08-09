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09.08.2021 09:57
Рубрика: Общество

Жителям пострадавшего от пожара якутского села окажут матпомощь

Текст: Ольга Коваль

Каждому члену семьи, которая лишилась жилья из-за пожара в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии, выплатят по 30 тысяч рублей, сообщается на официальном портале правительства республики.

В якутском селе Бясь-Кюель восстановили подачу газа и электричества

"Определены 185 жителей, которым будет оказана материальная помощь. Это первые денежные средства, которые необходимы для решения срочных бытовых вопросов", - пояснила вице-премьер Якутии Ольга Балабкина.

По ее словам, власти оказывают погорельцам всю необходимую помощь и восстанавливают паспорта. Шестерых пожилых сельчан в скором времени отправят на реабилитацию в один из местных центров. 18 детей старше восьми лет смогут отдохнуть в лагере "Орленок".

Напомним, в минувшую субботу в Бясь-Кюеле лесной пожар уничтожил 31 жилой дом и восемь хозяйственных построек. С огнем боролись 339 человек и 51 единица техники. 400 жителей эвакуировали в село Бердигестях, где для них развернули три пункта временного размещения.

Сейчас специалисты оценивают ущерб, причиненный стихией. Власти пообещали построить для погорельцев новые дома.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

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