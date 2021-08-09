Жителям пострадавшего от пожара якутского села окажут матпомощь

Каждому члену семьи, которая лишилась жилья из-за пожара в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии, выплатят по 30 тысяч рублей, сообщается на официальном портале правительства республики.

"Определены 185 жителей, которым будет оказана материальная помощь. Это первые денежные средства, которые необходимы для решения срочных бытовых вопросов", - пояснила вице-премьер Якутии Ольга Балабкина.

По ее словам, власти оказывают погорельцам всю необходимую помощь и восстанавливают паспорта. Шестерых пожилых сельчан в скором времени отправят на реабилитацию в один из местных центров. 18 детей старше восьми лет смогут отдохнуть в лагере "Орленок".

Напомним, в минувшую субботу в Бясь-Кюеле лесной пожар уничтожил 31 жилой дом и восемь хозяйственных построек. С огнем боролись 339 человек и 51 единица техники. 400 жителей эвакуировали в село Бердигестях, где для них развернули три пункта временного размещения.

Сейчас специалисты оценивают ущерб, причиненный стихией. Власти пообещали построить для погорельцев новые дома.