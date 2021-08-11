Мишустин поручил подготовить финансовую модель дальневосточной авиакомпании

Премьер-министр Михаил Мишустин дал группе министерств время до 15 августа, чтобы подготовить согласованную финансовую модель дальневосточной авиакомпании, которая создается в федеральном округе на базе авиакомпании "Аврора". Региональный авиаперевозчик должен сделать перелеты между регионами более доступными для граждан, повысить транспортную связанность Дальнего Востока.

В перечень поручений по итогам посещения главой правительства Сахалинской области также вошли вопросы развития Курильских островов. До 1 сентября Минфину, Минвостокразвития, Минэкономразвития совместно с правительством региона надо представить предложения по введению особого налогового режима на территории Курил.

Предполагается освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов, ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6 процента.

В этот же срок Минэнерго, Минтранс, Минвостокразвития и Минфин должны проработать вопрос финансирования строительства необходимой инфраструктуры и модернизации объектов электроэнергетики для газификации жилья и предприятий Курильских островов.