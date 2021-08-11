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11.08.2021 04:37

Первый чартерный авиарейс доставил сахалинцев в Москву

Текст: Дина Непомнящая
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 181(8532)
8 августа из Южно-Сахалинска в Москву чартерным рейсом вылетели туристы. Этот тур стал продолжением программы поездок из столицы на остров, которая стартовала в июле. Самолеты с туристами будут отправляться с Сахалина каждое воскресенье.
Одним из ярких впечатлений для участников туров из Москвы стал выход в Тихий океан. Фото: Минтуризма Сахалинской области Одним из ярких впечатлений для участников туров из Москвы стал выход в Тихий океан. Фото: Минтуризма Сахалинской области
Одним из ярких впечатлений для участников туров из Москвы стал выход в Тихий океан. Фото: Минтуризма Сахалинской области

- Мы расписали даты до сентября, пока дети на каникулах и у большего числа людей есть возможность путешествовать, - рассказывает представитель туроператора Ольга Иванова. - Будет ли потом программа продолжена и расширена на другие города, мы еще решаем.

Чартерные туры в регионы России стали дешевле

- Чартеры из Москвы на Сахалин пользуются большой популярностью. Когда мы встречали первый такой рейс, некоторые туристы сбегали с трапа с криками, что мечта сбылась, - улыбается пресс-секретарь министерства туризма Сахалинской области Юлия Кривошеина. - Программу оператор разрабатывал совместно с минтуризма и правительством региона. Мы помогали, например, определиться с маршрутами. Вообще представители туроператора, когда готовили пакет, хорошо изучили остров. Сейчас они здесь уже многое знают.

Цена тура из Москвы в Южно-Сахалинск - от 28 тысяч рублей за человека при двухместном проживании в трехзвездочном отеле. Включены перелет, гостиница, обзорная экскурсия по городу и вечерняя поездка в село Пригородное, питание не входит. В более дорогих пакетах больше экскурсий. Туры с Сахалина в Москву оказались дороже - от 40800 рублей. Кроме перелета, трансфера и экскурсий предлагают завтраки в гостинице. В остальном все так же: чем дороже тур, тем больше входит в него экскурсий.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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За неделю пребывания в столице жители островов смогут увидеть знаменитые Красную и Манежную площади, побывать на ВДНХ, в музее космонавтики, зайти в храм Христа Спасителя. Экскурсий предлагается множество и на любой вкус. Прогуляться с гидом можно даже по московскому метрополитену, который считается одним из самых красивых в мире.

Кстати, идею ввести туры в Москву подсказали сами сахалинцы после запуска чартеров в июле.

- Мы видели, как в социальных сетях дальневосточники пишут, что не только к ним должны доступно путешествовать жители Центральной России. Они тоже хотели бы приехать в столицу и познакомиться с ее достопримечательностями. Мы постарались предоставить такую возможность, - говорит Ольга Иванова.

Подобных пожеланий в интернете действительно было немало. Почти под каждой новостью о старте программы писали: "Я на Сахалине живу, нам бы тоже отсюда вылетать" и "Разверните чартер в обратную сторону - с Сахалина в Москву: не прогадаете". Новость о том, что просьбы услышаны, местным жителям понравилась.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Я положительно отношусь к этой идее. Я бы взяла такой тур. Это недорого. Отпускных рядовому сахалинцу хватит, чтобы съездить в Москву, отдохнуть и вернуться обратно, - радуется Наталья Широкова из города Корсакова. - И как-то спокойнее в родной стране путешествовать, чем ездить за границу. Я бы сейчас не рискнула ехать куда-то далеко.

Впрочем, так позитивно настроены далеко не все. Жительница Южно-Сахалинска Татьяна Жукова не уверена, что программа будет востребована.

- Я и все мои знакомые неоднократно бывали в Москве, и этот ознакомительный тур для нас бесполезен. Может быть, он заинтересует тех, кто никогда не посещал столицу, - рассуждает девушка. - На Сахалине есть люди с хорошим достатком, которые могут себе позволить любые путешествия. Например, сейчас появился такой тренд - летать на выходные во Владивосток. Билет туда-обратно - примерно 15 тысяч руб­лей, проживание - еще около десяти тысяч, на развлечения у всех уходят разные суммы. Есть и другая категория сахалинцев. Люди с очень скромными зарплатами, которые вообще никогда за пределы острова не выезжали. Но они вряд ли смогут потратить от 40 тысяч рублей на путешествие.

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Не оценила предложение и другая жительница столицы островного региона Светлана Мишина. По ее мнению, цена тура неоправданно высока.

- Сейчас есть дешевые билеты для дальневосточников. Самим поехать в Москву будет даже выгоднее, - считает она.

Действительно, сахалинцы могут приобрести субсидированные авиабилеты в столицу. Полет туда-обратно обойдется около 24 тысяч рублей. Сутки в одном из отелей, который предлагает туристам оператор чартерной программы, при самостоятельном бронировании - 2500 рублей. За семь ночей - 17500. Суммируем с билетами - 41500 рублей. И это без экскурсий. Пакетом все же получается дешевле. К тому же гостям предоставят трансфер. Да и в течение всей поездки есть к кому обратиться за помощью и советом.

Узнав о новой программе для сахалинцев, возможностью заинтересовались и другие дальневосточники. Хабаровчанка Анна Иванова призналась, что не отказалась бы от такого путешествия, если подобные туры появились бы и из других городов ДФО.

Фото: iStock
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- Мне нравится сама идея пакетной поездки. Намного проще рассчитать свой бюджет на отпуск и случайно не остаться в минусе, когда сразу оплачиваешь все: и дорогу, и проживание, и питание, и экскурсии. Мы все давно с удовольствием покупаем такие путевки за границу, но и в нашей стране много удивительных мест, - отмечает девушка. - Конечно, мы можем самостоятельно купить билеты и поехать куда угодно, в родной стране сориентироваться в чужом городе проще, чем за рубежом. Но иногда интересно самостоятельно планировать свой маршрут, а иногда хочется, чтобы кто-то уже все решил за тебя и предложил оптимальную программу, а тебе оставалось бы только отдыхать. Здорово, что сейчас такие возможности появляются. Пусть таких туров будет больше. И не только в столицу, но и в другие города нашей страны. С удовольствием бы купила чартерный тур на Камчатку или на Байкал.

Справка "РГ"

Экскурсионные программы чартерных туров из Южно-Сахалинска в Москву:

"Привет, Москва! Light"

Стоимость - от 40800 рублей 1/2 DBL в зависимости от выбора гостиницы.

Включены авиаперелет, проживание в отеле 2*, 3*или 4*, питание - завтраки, групповой трансфер "аэропорт - отель - аэропорт", пешеходная экскурсия по Москве (центр города).

"Привет, Москва! Standard"

Стоимость - от 43200 рублей 1/2 DBL.

Включены авиаперелет, проживание в отеле 2*, 3*или 4*, питание - завтраки, групповой трансфер "аэропорт - отель - аэропорт", две пешеходные экскурсии по Москве (центр города, Замоскворечье и храм Христа Спасителя).

"Привет, Москва! Comfort"

Стоимость - от 46500 рублей 1/2 DBL.

Включены авиаперелет, проживание в отеле 2*, 3*или 4*, питание - завтраки, групповой трансфер "аэропорт - отель - аэропорт", автобусная экскурсии по Москве и две пешеходные (центр города, Замоскворечье и храм Христа Спасителя).

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