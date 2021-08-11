Рядом с Курильскими островами произошли два землетрясения

Ночью 11 августа в акватории Тихого океана вблизи Курильских островов сейсмологи зарегистрировали два подземных толчка.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН, первое сейсмособытие магнитудой 5,1 произошло в 119 километрах к востоку от села Малокурильское на Шикотане. Его эпицентр располагался на глубине 54 километра. Второе землетрясение магнитудой 5 зарегистрировали вблизи Симушира. Его очаг залегал на глубине 69 километров.

Оба подземных толчка в населенных пунктах не ощущались и к разрушениям не привели.