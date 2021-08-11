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Рубрика: Происшествия

В якутском нацпарке сгорел лагерь парашютистов Авиалесоохраны

Текст: Александр Филимоненко

В национальном парке "Ленские столбы" в Якутии природный пожар уничтожил лагерь Читинской авиабазы Авиалесоохраны, люди не пострадали, сообщила администрация нацпарка на своей страничке в Instagram.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
В Якутии загорелся природный парк "Ленские Столбы"

По информации из нацпарка, лесной пожар у села Тит-Ары вырвался в нескольких местах из окружения, стал верховым и прошел несколько сот метров. На юго-западной кромке огонь уничтожил лагерь парашютистов-десантников Читинской авиабазы Авиалесоохраны.

"К счастью, никто не пострадал. Огнем уничтожены лишь часть оборудования и таборное имущество, которое легко восстановить. Все сотрудники находятся в безопасности в соседнем лагере. Сегодня мы постараемся их вывезти из пожара на вертолете, дадим пару дней отдохнуть, обеспечим новым оборудованием и снова в бой", - говорится в сообщении.

Подобный случай произошел с лагерем сотрудников нацпарка. Тогда полностью сгорело все оборудование и инвентарь, а из людей никто не пострадал.

Глава нацпарка "Ленские столбы" Аркадий Семенов призвал всех, кто может помочь в тушении пожара в заказнике, присоединиться к огнеборцам. Сейчас там сражаются с пламенем 137 человек - это парашютисты-десантники Авиалесоохраны и работники нацпарка. Пожар прошел 19 тысяч гектаров.

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