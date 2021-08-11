В Приморье готовы отправить в войска новую партию вертолетов Ка-52

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России" готова отправить в войска партию боевых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Об этом рассказал исполняющий обязанности управляющего директора компании Андрей Семенов в рамках Единого дня приемки военной продукции, сообщает пресс-служба предприятия.

Во время видеоконференции с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Андрей Семенов доложил, что очередная партия боевых вертолетов Ка-52, изготовленных по гособоронзаказу, прошла испытания, принята военным представительством и готова для передачи в эксплуатирующие организации.

В 2021 году запланирована поставка еще одной партии "Аллигаторов", сейчас они находятся на завершающих стадиях производства и испытаний.

Сейчас по заказу минобороны с учетом опыта боевого применения компания занимается модернизацией вертолета.

"Ведутся работы, связанные с увеличением дальности обнаружения и распознавания целей, увеличением возможностей применения вооружения. Активно прорабатывается вопрос увеличения броневой защиты машины и обновления системы энергоснабжения в кооперации с нашими коллегами", - конкретизировал руководитель предприятия.