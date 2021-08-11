Вулкан Шивелуч выбросил парогазовый столб на пять километров

В среду на Камчатке вулкан Шивелуч произвел выброс пара и газа с примесью пепла на высоту до пяти километров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

Шлейф распространился на 51 километр в юго-западном направлении от исполина. Шивелучу присвоен оранжевый код опасности, а это значит, что полеты воздушных судов в том районе небезопасны.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС, пеплопадов в близлежащих поселках не наблюдается.

Справка "РГ"

Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Первоначальное название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.