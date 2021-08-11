3,6 тысяч детей отдохнули в лагерях Ульяновской области с кэшбеком

В лагерях по программе туристического кешбэка отдохнули около 3600 детей Ульяновской области.

9 августа глава Ростуризма Зарина Догузова огласила промежуточные результаты работы программы доступных поездок.

У нас уже третий месяц работает программа детского туристического кешбэка. Родители могут покупать путевки в лагеря, и им автоматически в течение пяти дней возвращается 50% от стоимости, максимум 20 тысяч рублей. До закрытия окна продаж остается чуть меньше месяца. Покупать путевки можно до 31 августа, а вернуться ребенок сможет вплоть до 15 сентября. Таким образом, мы охватываем все последние смены, - рассказала глава федерального ведомства.

С момента старта программы куплено более 350 тысяч путевок на общую сумму порядка 9 млрд рублей. Всего родителям вернулось 4 млрд рублей.

В Ульяновской области программой воспользовались около 3600 раз. Средняя стоимость путевки составила 12 тыс. рублей, а общая сумма приобретенных путевок - 43 млн рублей.

- На территории региона в программе участвует 21 организация. 18 из них реализуют путевки через туроператора "Дейли", двое осуществляют оплату через туроператора "Travelline". Детский лагерь "Сосновый бор" реализует продажи с собственного сайта, - отметил директор Агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин.

Напомним, в рамках программы отсутствуют ограничения по количеству поездок на одну семью - многодетные семьи могут отправить всех детей и с каждой купленной путевки получить возврат. Все путевки можно оплатить одной картой, так как количество транзакций не ограничено.

Все актуальные предложения, а также список партнеров программы, можно найти на сайте мирпутешествий.рф.

Кроме того, по поручению президента Владимира Путина разработан специальный механизм для тех, кто приобрел путевки до старта детского кешбэка 25 мая. В таких случаях для возврата за купленные путевки необходимо подать заявление на портале Госуслуг. Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в личном кабинете.