Балаковская АЭС презентовала экологический отчет

Балаковская АЭС представила общественности отчет по экологической безопасности за 2020 год. Впервые презентация отчета прошла в формате видеоролика, который был размещен в соцсети, а ее участниками стало более двух тысяч человек.

Как отмечено в отчете, в прошлом году Балаковская АЭС в очередной раз продемонстрировала надежную и эффективную работу. При этом обеспечение экологической безопасности является абсолютным приоритетом для БАЭС.

В минувшем году на мероприятия по охране природы Балаковской АЭС было направлено более 40 миллионов рублей. Одним из значимых проектов стало зарыбление водоема-охладителя АЭС.

В пруд было выпущено более 12,4 тонн молоди белого толстолобика. Растительноядная рыба поедает водоросли и фитопланктон, поддерживая, таким образом, чистоту воды, необходимой для технических нужд атомной станции.

Среди других значимых природоохранных мероприятий: замена кислотоупорного покрытия оборудования в химическом цехе, введение в эксплуатацию системы автоматического контроля опасных химических веществ, а также сигнализаторов загазованности, меры по уменьшению объема отходов.

Экологическая деятельность Балаковской АЭС получила высокую оценку на всероссийском уровне. В минувшем году БАЭС в тринадцатый раз была признана победителем конкурса "Лидер природоохранной деятельности в России-2020" в номинации "Экологическая культура в промышленности и энергетике".

А за особый вклад в улучшение экологии и экологическое просвещение коллектив атомной станции наградили дипломом Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского.

На видеопрезентации эксперты ответили на наиболее актуальные вопросы жителей Саратовской области.

Как подчеркнул начальник отдела охраны окружающей среды кандидат технических наук Станислав Рязанов, последние 20 лет происходит снижение влияния Балаковской АЭС на окружающую среду.

- Причем и ранее эти показатели были ниже допустимых безопасных контрольных уровней, - отметил эксперт.

О безопасном обращении с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами рассказал начальник отдела радиационной безопасности Вадим Ковязин.

Часть презентации была посвящена вкладу Балаковской АЭС в развитие города, муниципального района и всей Саратовской области.

- Балаковская АЭС - один из крупнейших налогоплательщиков в бюджет субъекта РФ. На развитие региона станция ежегодно перечисляет более миллиарда рублей налогов, - сообщил депутат Собрания Балаковского муниципального района Дмитрий Шевченко.

Электронный вариант отчета по экологической безопасности доступен на официальном сайте концерна "Росэнергоатом".

Пресс-релиз предоставлен управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС