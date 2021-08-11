Более двух тысяч саратовцев пройдут обучение по нацпроекту

Более двух тысяч жителей Саратовской области подали заявки на обучение по федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография".

Как сообщили в областном министерстве труда и социальной защиты, через федеральный портал "Работа в России" саратовцы подали 2084 заявки на обучение, 887 из них уже подтверждены региональными операторами.

Непосредственно к занятиям в настоящее время приступило 233 человека.

По проекту предусматривается обучение граждан профессиям, востребованным на региональном рынке труда. Дополнительное образование могут получить безработные и ищущие работу, граждане старше 50 лет и предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а также не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

Обучение проводят региональные операторы - Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, Саратовский архитектурно-строительный колледж.

Занятия проводятся, например, по образовательным программам: "управление персоналом", "Data-аналитик", "цифровое образование: навыки проектирования обучающих онлайн-курсов", "UI-дизайнер: практические навыки дизайнера интерфейсов", "оператор котельной", "электрослесарь", "инструктор-проводник по горнолыжному туризму", "секретарь-администратор", "таргетолог и СММ-специалист", "бухгалтерский учет", "воспитатель дошкольной образовательной организации", "документационное обеспечение управления и архивоведение" и другим.

- Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Очень рада, что женщины с маленькими детьми могут получить новую интересную профессию, востребованную на рынке труда. Давно хотела научиться графическому дизайну, поэтому, как только узнала о наборе на обучение, сразу подала заявку, - рассказывает жительница Энгельсского района Ирина Клюева.

Как ранее отмечали в министерстве, перечень профессий будет корректироваться в связи с запросами работодателей. Планируется, что порядка 75 процентов граждан после завершения обучения смогут найти работу. Содействие в трудоустройстве участникам программы окажут центры занятости населения.