Федор Конюхов рассказал, почему каждый год отдыхает в Оренбуржье

Легендарный путешественник, писатель, священник Федор Конюхов старается каждый год с семьей посещать оренбургские "Соленые озера". Отдохнуть от напряженного графика экспедиций и набраться сил перед новыми рекордами на знаменитом российском курорте в оренбургских степях стало уже доброй традицией. Знаменитый мореплаватель рассказал "РГ", почему предпочитает морю соленое озеро.

Федор Филиппович, вы побывали в разных уголках нашей планеты. Только кругосветных рекордов больше пяти! Почему же каждый год вы приезжаете на соленые озера именно в Соль-Илецк?

Федор Конюхов: Во-первых, в городе Соль-Илецк у меня очень много друзей. А соленые озера - это просто жемчужина, это настоящее чудо света, чудо господне! Сейчас очень много работы и отдыхать мне практически некогда. Буквально в начале августа вернулся с северного полюса и вскоре с сыновьями уезжаю на Арарат. Но нахожу время для Соль-Илецка. Просто не могу не приехать сюда. Если я не бываю на соленых озерах раз в год хотя бы на пять дней, то начинаю болеть.

Мы в семье уже заметили: если мы не побываем на озере - то зимой будем себя плохо чувствовать. Если летом отдохнули на озерах - зима проходит безболезненно. Я благодарен руководству курорта за теплый прием.

Приезжаем видеться с друзьями. Например, мы с Юрием Александровичем Бергом вместе проходили практику на барке "Товарищ" после второго курса. Я окончил одесскую мореходку, он - астраханскую. А познакомились на паруснике.

И, конечно, у вас самые хорошие арбузы, нигде вкуснее нет. В Москве мы вообще не едим арбузы. Примерно подбираем так дни, чтобы в Оренбуржье попасть на урожай.

В путешествиях бывают моменты, требующие приложения запредельных физических и духовных сил. Подскажите, где черпаете их, где берете энергию для преодоления критических ситуаций?

Федор Конюхов: Вот для чего я и приехал сюда. Сейчас в Тульской области нашими силами строится деревня. И работы там - море! Но я приехал в Соль-Илецк. Моя жена Ирина мне сказала: "Как же ты пойдешь в горы? Тем более, вернулся с Северного полюса. Тебе уже все- таки 70 лет... Надо обязательно заехать в Соль-Илецк, набраться сил!"

Вот и заскочили сюда ненадолго. Сейчас готовлюсь к восхождение на Арарат. Меня ждут две группы - больше 40 человек. Пойдут со мной и сыновья, и внучка, ей уже 21 год.

Если говорить по своим ощущениям, то озера, конечно, придают силы. Да посмотрите кругом: иначе разве было бы столько людей на озерах? Многим людям они помогают. Это видно воочию. Я ведь 15 лет сюда езжу. И что хочу сказать: меняется курорт в лучшую сторону, благоустраивается. Здесь же когда-то вообще ничего не было.

Вот сейчас достраивают красивый корпус гостиницы. Я считаю, "Соленые озера" надо делать курортом не только российского масштаба, но и международного. А люди поедут сюда, обязательно поедут. Настроить сервис - и поедут и те, кто предпочитает заграничный отдых. В Израиль же ездят. Я был в разных местах на Мертвом море: и там, где курорты дорогие, и там, куда люди приезжают на машине отдыхать. Водоем там, конечно, больше, но здесь вода соленее и целебнее, больше здесь микроорганизмов. Живые здесь озера какие-то. Заходишь - и вода тебя ласкает. Для России илецкие соленые озера - это чудо света, мы обладаем настоящей жемчужиной.

У вас уже был пробег "Соль-Илецк - Баскунчак". Есть ли у вас в планах еще какой-нибудь проект совместно с компанией "Руссоль"?

Федор Конюхов: Да, хотел бы пройти еще раз тем же маршрутом. Прошло уже 10 лет. Посмотреть, как изменяется все. Встретится с дорогими сердцу людьми, с учеными, с работниками соледобывающих предприятий. И - главное, снять документальный фильм. Знаете, надо что-то оставить после себя. Поэтому есть у меня желание: целенаправленно поехать и снять хорошее кино о людях, о предприятиях, и о чуде из чудес - о российской соли. Ведь это непостижимо уму: откуда взялся этакий столб, состоящий из самой настоящей каменной соли, без каких-либо прожилок, на котором стоит Соль-Илецк.

Федор Филиппович, что вы можете пожелать молодому поколению оренбуржцев?

Федор Конюхов: Хочу пожелать нашей молодежи не терять духа романтизма. Вот смотрите, если человек романтик, он не может в жизни быть подлецом. И это касается всех сторон жизни. Охотники, если они настоящие, любящие лес и природу, меньше нанесут вред. Хотя у них есть лицензия, но никогда не убьют просто так, не оставят костер непотушенный.

На Эвересте из альпинистов никто не выбросит мусор. Уносят все с собой. И хотя каждый грамм поклажи на счету, никто фантика не выбросит.

Но воспитание романтиков надо начинать со школы. И преподавать географию по-другому. Ведь наша планета очень маленькая. Нам надо ее изучить и беречь! Кроме нас, этого никто не сделает.