Как дешево и интересно отдохнуть с детьми в Крыму

Сегодня сложно строить планы, особенно на отдых за рубежом. Всегда остается вероятность, что границы вновь закроют и путевки пропадут. Поэтому этим летом одним из самых популярных направлений вновь стал Крым. Корреспондент "РГ" тоже отправилась с семьей в отпуск на полуостров и после возвращения поделилась мнением, как сделать отдых для детей в Крыму незабываемым и почему выгоднее ехать на машине.

Развлечения на любой вкус

Главный вопрос, который встал перед нами после приезда в Крым, как развлекать детей пяти и 12 лет? Тем более что море, к которому они так спешили, штормило, и спасатели запретили купаться.

Первым пунктом стало посещение легендарного пещерного города Чуфут-Кале в Бахчисарае. Когда-то он был резиденцией крымских ханов, затем городом караимов, а в XIX веке полностью опустел. Произошло это после того, как караимам дали право жить где они хотят.

Их главной проблемой было отсутствие воды (за ней спускались с горы), вот и создавали специальные колодцы, чтобы хоть немного собрать дождевой воды. А в XIX веке караимы постепенно переселились в Бахчисарай.

Мы доехали до Успенского Анастасиевского пещерного монастыря, отмахиваясь от назойливых предложений по удобной парковке и комфортной поездке на джипах к пещерному городу за пять тысяч рублей. На самом деле бесплатно оставить машину можно прямо у начала подъема к монастырю либо у кафе, а дойти до Чуфут-Кале под силу даже малышам. Главное - взять с собой достаточно питьевой воды и надеть удобную обувь.

Неспешный подъем к монастырю занял около 10-15 минут, за что дети были вознаграждены вкусным мороженым местного производства. Но больше всего их впечатлила сама лавка со сладостями, расположенная, как и весь монастырь, внутри скалы. Дальнейший путь до пещерного города оказался неблизким, но, наслаждаясь упоительным ароматом трав и рассматривая многочисленные сувениры, предлагаемые местными жителями по дороге, мы и не заметили, как за час добрались до места.

Крепостные стены и ворота Чуфут-Кале выглядят впечатляюще: многоярусные пещеры, соединенные внутренними ходами, сохранившийся до наших времен мавзолей, потрясающие панорамы. И удивительно ровные дороги. Дети с любопытством изучали пещеры, гроты и выглядывали в "окна", из которых открываются изумительные виды.

Нельзя пропустить

На самом деле в Крыму очень много интересного для детей. К примеру, младшая дочь очень хотела посмотреть на настоящего жирафа. Эту мечту мы исполнили в ялтинском зоопарке "Сказка". Здесь можно покормить обезьянок, носуху, лебедей, зебру и мини-пигов. На это у нас ушли почти килограмм яблок и несколько бутербродов, захваченных с собой для перекуса.

Не обошлось и без катания с ветерком на катере и яхте по бухтам мыса Тарханкут и Севастополя. Цены недешевые: за первую экскурсию мы отдали 600 рублей с человека (до 5 лет бесплатно), а за вторую - по 1 000 рублей со взрослого и по 500 - с детей старше пяти лет. Однако удовольствие того стоило.

Но особенно понравилось детям посещение фабрики мороженого в селе Доброе (650 рублей с человека). Они узнали об истории появления этой сладости, увидели настоящие цеха по его изготовлению мороженого. А в конце экскурсии самое вкусное - дегустация.

Невозможно проехать и мимо озера с множеством белых лебедей, которые поселились между городами Саки и Евпатория. Птицы так привыкли к вниманию туристов, что едят прямо с рук. Местные даже организовали небольшой бизнес по продаже корма у озера.

Нельзя пропустить и соленое озеро Сасык-Сиваш, грязи которого считаются лечебными. Но главное, что привлекает туристов, - удивительный розовый оттенок глади водоема, этот цвет придают озеру водоросли. Фотографии получаются фантастическими.

Еще в Крыму есть аквапарки и дельфинарии. Правда, цены на эти виды досуга весьма приличные. В среднем день катания на водных горках обойдется в 1 800 рублей, а билет в дельфинарий - от 700 до 1 000 рублей.

Но главное достоинство Крыма - это, конечно, море. На мысе Фиолент оно особенно чистое, и не беда, что для спуска, к примеру, на Яшмовый пляж нужно преодолеть около 900 ступенек вниз, а потом столько же наверх. Туристов это не пугает, ведь на лестничных пролетах есть места для отдыха и отличных фотографий.

В западной части полуострова, в окрестностях Оленевки, мы обнаружили так называемые "крымские Мальдивы" - пляжи с белым мягким песком и бирюзовым прозрачным теплым морем с пологим спуском. Единственное отличие от заграничного курорта - отсутствие кораллов, однако крабов и красивых рыбок рассмотреть можно.

Цена вопроса

Что касается финансовой стороны, то отдых в Крыму оказался не столь дорогостоящим, как мы опасались, но и недешевым. Больше всего денег ушло на гостиницу и питание.

Отелей в Крыму достаточно много на разный кошелек, в зависимости от удаленности от моря и наличия удобств. В выбранном нами пансионате в поселке Николаевке цены варьировались от 1 600 рублей с человека. Двухместный люкс с видом на море стоил 5 800. Многие гостиницы выставляют объявления с указанием количества свободных номеров, хотя можно найти место для ночлега в частном секторе.

Что касается питания, то цены в кафе сильно различаются. При выборе мы ориентировались на отзывы и рейтинг общепита в интернете. А вот цены на фрукты в Крыму достаточно высокие, порой даже выше, чем в Уфе. Однако те же персики за 150 рублей за килограмм, которые купили в лавке по дороге в Севастополь, нельзя сравнивать с магазинными: они в десятки раз вкуснее, сочнее и слаще. Так же как и дыни, которые в конце июля продавали на полуострове по 50 - 60 рублей за килограмм.

На проезде и экскурсиях мы существенно сэкономили, поехав на собственном автомобиле. На бензин мы потратили около 23 тысяч рублей, включая дорогу и все перемещения по полуострову, тогда как один билет "туда-обратно" на самолет до Симферополя из Уфы в июле стоил около 15 - 20 тысяч.

В целом отдых в Крыму оставил самые хорошие впечатления. Совмещая купание в море с интересными экскурсиями, мы смогли многое увидеть и даже наметить места, которые посетим в будущем.

Кстати

На полуострове Крым стоимость топлива выше, чем в других регионах страны, но не очень значительно - если литр 95-го в Уфе обойдется почти за 48 рублей, то на полуострове - 53,6 рубля.