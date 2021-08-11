Как изменятся цены на продукты в Башкирии осенью

Привычный для большинства россиян борщ, который каждая хозяйка, наверное, готовит минимум раз в месяц, в этом году неожиданно перешел в разряд деликатесов. Из-за цен на овощи. Так, по данным Росстата, с начала года картофель подорожал на 69,21 процента, морковь - на 142,34 процента, капуста - на 93,14, лук - на 31,73 процента. Фактически так называемый "борщевой набор" стал стоить чуть ли не вдвое дороже, чем год назад. Сейчас наблюдается некоторое снижение цен, так как поспевает новый урожай. Но не будет ли второй волны подорожания. Разобраться в этом вопросе помог управляющий отделением - национальным банком по РБ Банка России Марат Кашапов.

Марат Данилович, нонсенс: в республике, которая входит в ТОП-5 аграрных регионов страны, морковь стала дороже заморских бананов. В чем причина?

Марат Кашапов: Наши жители большей частью обеспечены местными овощами. В предыдущие годы, если дефицит и возникал, он покрывался поставками из других регионов, а ранней весной - импортной продукцией. Однако в прошлом году пандемия помешала аграриям провести посадочные работы в нужном объеме. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий прошлогодний урожай оказался невысокого качества, и основная его часть попросту не сохранилась до нынешней весны. Да и весна на юге страны была поздняя, из-за чего овощи ранних сортов не поступали к нам в нужном количестве. Продолжают сохраняться и логистические проблемы с поставками отдельных импортных овощей, в том числе "борщевого набора", огурцов, помидоров, чеснока. Пандемия, к сожалению, не сдает позиции, многие карантинные ограничения действуют и сейчас. Вкупе все это привело к сокращению предложения, поэтому цены на овощи выросли и на внешнем рынке, и на внутреннем.

Новый урожай спасет ситуацию?

Марат Кашапов: С середины июля в продажу начали поступать партии нового урожая овощей, и органы статистики уже фиксируют снижение цен на них. Дешевеют морковь, картофель, огурцы, помидоры. А совсем скоро на приусадебных участках граждан появится свой урожай, и овощи станут еще дешевле. В эту пору большим подспорьем для населения бывают рынки и ярмарки. У наших сельчан и дачников есть возможность торговать своей продукцией - доля ярмарок в обороте розничной торговли в Башкортостане составляет семь процентов, что в полтора раза выше, чем в среднем по России.

Стоит отметить, что повышение цен на овощи свидетельствует о наличии инфляции в Башкирии. С чем еще, помимо удорожания многих продуктов, она связана?

Марат Кашапов: Причины те же, что и во всей стране: недостаток предложения отдельных товаров, рост цен на мировых рынках, увеличение издержек производителей и расширение потребительского спроса. Как уже было сказано, овощи подорожали из-за проблем с импортными поставками и невысокого собственного урожая на фоне засухи. Из непродовольственных товаров наибольший вклад в ускорение инфляции внесли стройматериалы, иномарки и мебель. Здесь сказывается рост издержек производителей и недостаток продукции на фоне повышенного спроса. После вынужденного "карантинного" затишья граждане активно строятся, благоустраивают свои жилища. В сфере услуг на инфляцию серьезно повлиял сезон массовых отпусков и открытие границ: возросший спрос разогнал цены на путевки и пассажирские перевозки.

Почему кругом говорится о расширении спроса, ведь доходы населения не растут?

Марат Кашапов: Доходы населения серьезно влияют на спрос. По оценкам Росстата, они действительно почти не выросли по итогам прошлого года. Однако спрос формируется не только за счет текущих доходов. Есть еще ряд важных составляющих. Во-первых, кредитование. Например, в Башкортостане объем выдачи потребительских кредитов вырос в полтора раза. По-прежнему высок спрос и на ипотеку. Кроме того, в прошлом году увеличился объем сбережений. В период пандемии из-за ограничительных мер: закрытые границы, неработающие фитнес-клубы, кинотеатры и так далее - многие сократили свои расходы, направив часть доходов на сбережения.

Сэкономленные в период пандемии деньги граждане направляют в основном на ремонт жилья, строительство загородных домов, а также на отдых. Все это способствует повышению внутреннего потребительского спроса.

Официальная инфляция в июне составила 6,7 процента. Но по ощущениям - намного больше. Это несоответствие многих, мягко говоря, раздражает. Почему официальные цифры далеки от реальной жизни?

Марат Кашапов: Инфляцию Росстат рассчитывает по очень широкой группе товаров и услуг - более 550 наименований. При этом у каждого из нас своя потребительская корзина, в которую входит гораздо меньше позиций. Поэтому мы замечаем изменение цен именно на конкретную узкую группу. Другие позиции могут подешеветь, но мы этого не почувствуем. Например, в июне в республике снизились цены на яблоки, медицинские маски, подгузники, туалетную воду, грибы, апельсины, абонентскую плату за сотовую связь. Но если человек не любит грибы, не пользуется туалетной водой или у него нет маленьких детей, он не увидит заметного удешевления этих товаров. А они входят в потребительскую корзину и влияют на показатель инфляции.

Какие меры Банк России принимает для сдерживания инфляции?

Марат Кашапов: Денежно-кредитная политика Банка России влияет на инфляцию через спрос. Главный инструмент здесь - ключевая ставка, которая формирует остальные ставки в экономике. Ее снижение влечет уменьшение ставок по банковским продуктам - прежде всего, кредитам и депозитам - и стимулирует спрос. Заемные деньги становятся дешевле, а вклады теряют привлекательность, люди начинают больше тратить. Повышение ключевой ставки, наоборот, сдерживает спрос: взять кредит дороже, зато вклады более доходные, можно делать сбережения. При этом цены формируются под влиянием как спроса, так и предложения. И если спрос, повторюсь, сегодня активно растет, то для восстановления предложения требуется больше времени и ресурсов. Образовавшийся дисбаланс во многом повлиял на ускорение инфляции. Чтобы не допустить значительного и продолжительного отклонения инфляции вверх от цели, на последних четырех заседаниях совета директоров Банк России повышал ключевую ставку с 4,25 до 6,5 процента годовых.

Ключевой вопрос

Время идет, все меняется, а меняется ли потребительская корзина, на основании которой рассчитывается инфляция? Что влияет на ее состав?

Марат Кашапов: Потребительская корзина пересматривается ежегодно. Например, исходя из опыта 2020 года, в этом году в нее добавлено 50 позиций. В основном, это товары, востребованные в пандемию: противовирусные препараты, дезинфицирующие средства, антисептики, медицинские маски. При этом некоторые позиции, наоборот, исключены: в частности, кнопочный телефон, ртутный медицинский термометр, мужская меховая шапка. В разных регионах потребительские корзины в целом похожи, различаются, в основном, доли компонентов.