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11.08.2021 09:05
Рубрика: Общество

Кардиолог рассказал, можно ли сердечникам прививаться от COVID-19

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Специалисты Центра управления регионом Самарской области, анализируя посты и комментарии в соцсетях, выяснили, что самарцы активно обсуждают взаимосвязь новой коронавирусной инфекции и заболеваний сердца. Пользователи спрашивают, можно ли вакцинироваться при сердечных заболеваниях.

Фото: iStock
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Доктор медицинских наук, профессор, главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков рассказал, что осложнения у большинства пациентов связаны с повреждением сосудистой стенки. В целом большое количество сердечно-сосудистых заболеваний обостряются либо появляются впервые у пациентов с коронавирусом.

- Когда пациент с сердечно-сосудистым заболеванием заражается еще и ковидной инфекцией, происходит воспаление на поверхности сосудов и атеросклеротических бляшек, - рассказал врач. - Они становятся уязвимыми, легко разрываются, и это приводит к формированию тромба на поверхности атеросклеротической бляшки. Тромб закупоривает сосуд уже полностью, и возникают инсульты и инфаркты. Если это артерии нижних конечностей, либо артерии брюшной полости, катастрофы будут уже в этих сосудистых бассейнах. Особенностью ковида является то, что такие проблемы иногда возникают даже на непораженных сосудах, то есть исходно абсолютно здоровая сосудистая стенка, но воспаление, вызванное ковидной инфекцией, приводит к тому, что на поверхности сосудов образуются тромботические массы, они растут, достигают критических значений и уже приводят к полному перекрытию сосудов.

Дмитрий Дупляков уточнил, что в целом, любые сердечно-сосудистые заболевания могут возникать на фоне COVID-19. Кардиолог советует людям с такими хроническими болезнями прививаться.

- Если пациент с сердечно-сосудистым заболеванием заболел ковидом, но он привитый, то - мы видим это среди своих пациентов - болезнь протекает легче, и пациент меньше пребывает на больничной койке, а, в большинстве случаев, даже и не госпитализируется, то есть все протекает в стертых формах. Как таковых сердечно-сосудистых заболеваний нет в перечне противопоказаний. Мы не прививаем пациента в острой стадии инфаркта, инсульта, пациентов, которых оперируем сейчас. Нужно буквально несколько недель выдержать после острого состояния, потом вы можете прививаться.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Вакцинация от коронавируса

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