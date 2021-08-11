Кировчанка вернула долг отца-фронтовика почти через 80 лет

Кировчанка Татьяна Ивановна Корзунина рассказала автору этих строк такой эпизод из жизни своего отца.

Именно Георгий Сокерин (крайний слева) и этот транспарант с номером дивизии помогли Геннадию Петровичу Коженкову встретиться с Татьяной Ивановной Корзуниной. Фото: Олег Четвериков

По машинам!

Еще до Великой Отечественной войны Иван Корзунин получил специальность шофера. 22 июня 1941 года было воскресенье, а в понедельник он пошел в военкомат, где ему сказали, что с первой же командой его отправят на фронт. Тогда Иван Корзунин уволился с работы и стал ждать повестки из военкомата.

В это время в Кирове начали формировать части 311-й стрелковой дивизии. Ивана Корзунина зачислили в отдельную автотранспортную роту. Автомобили ставили на железнодорожные платформы для переброски на запад. Водителей рассаживали по двое в кабину. Напарником Ивана Корзунина стал молодой парень.

Отправка эшелонов со станции Киров-2 на фронт происходила ровно 80 лет назад - 11-12 августа. Киров в то время был небольшим провинциальным городом. Горожане целыми семьями вышли провожать своих родственников. Защитники Родины одаривали детей гостинцами, чтобы они крепче запомнили своих отцов.

А Ивану Корзунину не на что было купить гостинцев. Он же уволился с работы больше месяца назад, и все деньги в семье были давно прожиты. Видя такую ситуацию, напарник Ивана Корзунина предложил ему взаймы. Дескать, сейчас купи гостинцев на мои, а на фронте вернешь из денежного довольствия.

Так и сделали. Накупил Иван Корзунин игрушек детям на прощание. И после этого отправился на фронт.

Бомбежка не дала доехать до фронта

14 августа эшелон остановился на станции Гряды неподалеку от Малой Вишеры (Новгородская область). В небе возникли две черные точки. Никто не верил, что это немецкие самолеты. Вдруг с них посыпались бомбы. Началась паника. Иван Корзунин выпрыгнул из кабины на одну сторону железнодорожного полотна, а его напарник - на другую. Через пару минут налет прекратился. Иван Корзунин остался жив, а его сосед по кабине погиб. Похоронили его прямо у полотна железной дороги.

Такую историю рассказала мне Татьяна Ивановна Корзунина про своего отца. И при этом посетовала, что фамилия погибшего шофера давно стерлась из памяти. Вот бы узнать, как же звали того человека!

И тут нас осенило. Ведь списки погибших во время Великой Отечественной войны есть в открытом доступе! При желании можно установить фамилию бойца. И пораженная этой догадкой, Татьяна Ивановна взялась за поиски. Изучила списки погибших за 14 августа 1941 года в разделе 311-й стрелковой дивизии. И выяснила фамилию погибшего шофера - Десятков!

Вот так встреча!

Это случилось накануне Дня Победы 9 Мая несколько лет назад. Никаких локдаунов еще не было. На парад "Бессмертного полка" Татьяна Ивановна отправилась с портретом своего отца Ивана Корзунина. И нос к носу столкнулась с пожилым мужчиной, который нес портрет своего папы-фронтовика. И фамилия его была Десятков!

Свидетелем этой невероятной встречи стал наш товарищ по поиску Георгий Васильевич Сокерин. По собственной инициативе он изготовил большой транспарант с номером 311-й стрелковой дивизии. И сын погибшего шофера Десяткова, увидев издалека номер дивизии, подошел к нему с вопросом: "У меня отец призывался в 311-ю дивизию, а где и как он погиб, я не знаю".

И тогда Татьяна Ивановна Корзунина рассказала ему эту историю про гостинцы и про бомбежку на станции Гряды.

Вот как вспоминает этот случай сама Татьяна Ивановна:

- Когда меня окликнул Георгий Сокерин, я оглянулась и буквально в метре от себя увидела портрет красноармейца со знакомой фамилией - Десятков Александр Александрович! У меня на мгновение отнялась речь, я только рукой замахала: "Стойте!" Это было просто невероятно!

Для полноты картины надо сказать, что сына Александра Десяткова зовут Геннадием Петровичем Коженковым. Он носит чужую фамилию, так как в детстве его усыновил другой вернувшийся живым фронтовик. Но правду о последних минутах жизни своего родного отца Геннадий Петрович хотел узнать всегда. Вместе с ним мы составили письмо в администрацию Маловишерского района с просьбой увековечить фамилию шофера Десяткова на плите воинского мемориала в Малой Вишере.

Тем временем

Татьяне Ивановне Корзуниной и Геннадию Петровичу Коженкову перевалило за восемьдесят. После знакомства они сохранили добрые отношения и сейчас поддерживают друг друга. Тот долг, который не смог вернуть земляку Иван Корзунин, сполна оплатила его дочь: ведь именно она помогла Геннадию Петровичу Коженкову узнать обстоятельства гибели отца.