Медики Удмуртии запустили флешмоб с призывом вакцинироваться

В Удмуртии регистрируется рост числа заболевших COVID-19. По данным минздрава республики, количество заразившихся к началу второй декады августа приблизилось к показателям января.

Сейчас ежедневный прирост оставляет в среднем по 200 человек в сутки. Еще месяц назад цифра была в полтора раза ниже. Власти региона приняли решение увеличить коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Больницы, успевшие выйти из "ковидного" режима, снова становятся "красными зонами".

Сегодня в Удмуртии только как ковид-центры работают четыре медицинские организации: ижевские городские клинические больницы (ГКБ) № 6 и 2 (1102 койки), Республиканская клиническая инфекционная больница (338) и Завьяловская районная больница (152). Теперь к ним добавились отделения в городах и районах - в Можге, Воткинске, Сарапуле и Глазове. Кроме того, в ижевском роддоме № 5 теперь тоже есть места для беременных, заразившихся коронавирусом.

- На территории Удмуртии сохраняется напряженная ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией, - заявила главный внештатный инфекционист минздрава региона Марина Петренко. - Сегодня общий коечный фонд "красных зон" составляет 2 191 койку. И более 85 процентов из них уже занято.

По данным Петренко, сейчас все чаще приходится регистрировать заболеваемость и смертность среди молодых жителей региона - тех, кому от 30 до 60 лет.

- Если раньше попадание их в реанимацию было очень редким, то сейчас мы видим омоложение контингента реанимаций. Многие пациенты уже на пятый-шестой день с начала заболевания поступают в крайне тяжелом состоянии, - рассказала Петренко.

Отмечается, что 97 процентов больных, оказавшихся в стационарах, не были привиты.

"Известно, и мы это не отрицаем, что вакцинация в 5-10 процентах случаев не предотвращает заболевание, но вакцинированные люди не болеют тяжело, у них не бывает осложнений и летальных исходов", - процитировала Петренко пресс-служба регионального минздрава.

Полный курс вакцинации в Удмуртии сегодня прошли 224 242 человек. При этом в правительстве республики решили увеличить так называемый "целевой охват по вакцинации взрослого населения" с 60 до 80 процентов. Так что теперь в регионе необходимо привить 921,6 тысячи человек.

Медики Удмуртии, работающие в ковид-центрах, решили: они помогут быстрее достичь этого уровня. Врачи и медсестры из "красных зон" запустили в социальных сетях флешмоб #явакцинировался.

"У нас не было сомнений и колебаний, делать прививку от коронавирусной инфекции или нет. Вакцинация - это безопасный и эффективный способ предотвращения болезней и спасения человеческих жизней, особенно в период пандемии. Если мы вакцинированы, мы защищаем не только себя, но и окружающих нас людей", - с таким призывом сделать прививку первыми выступили сотрудники ижевской ГКБ № 2. Коллег поддержали и в других больницах.

Тем временем

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 41 745 случая заражения COVID-19. Болезнь унесла жизни 1289 человек. Сейчас в республике обязательно ношение масок в общественном транспорте. Работодателям рекомендовано отправлять на удаленку сотрудников, не сделавших прививку. В стационарах приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Для тех, кто вернулся из других регионов, действует режим самоизоляции. Организаторам спортивных и культурно-массовых мероприятий разрешено заполнять залы только на 75 процентов, а предприятиям общепита без полного цикла производства запрещено работать (кроме торговли на вынос) с 22.00 до 10.00 по местному времени.