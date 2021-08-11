Олег Николаев: Стандарты обновления школ и детсадов выше федеральных

Стандарты, по которым ведется модернизация образовательных учреждений в Чувашии, во многом превосходят федеральные. Об этом глава республики Олег Николаев заявил во время посещения общеобразовательных школ в селах Шемурша и Шыгырдан.

В ходе знакомства с проводимыми ремонтными работами, Николаев сообщил, что программой модернизации, которая стартовала в республике в этом году, планируется охватить 191 школу и 133 детских сада, износ которых составляет более 50 процентов. Завершить ее планируется за четыре года. При этом глава региона отметил, что срок не должен сказаться на качестве, все работы должны проводиться с соблюдением всех норм и не в ущерб образовательному процессу.

- Программой комплексной модернизации образовательных учреждений мы в этом году охватили 54 школы и 38 детских садов. На школы было выделено 1,3 миллиарда рублей, на детские сады - около 700 миллионов. На сегодняшний день мы видим, что это правильный путь. Школы полностью преображаются, они приобретают не только иной вид, но и содержание. Это создаст совершенно иную образовательную среду для детей, позволит создать более комфортные условия и для преподавателей, и качество образования, я уверен, тоже возрастет, - подчеркнул Николаев.

Он отметил, что по решению президента России аналогичная программа со следующего года начнется и по всей стране, федеральное правительство уже начало ее проработку.

- Она усилит нашу уже запущенную программу и сделает возможным ту работу, которую мы планировали провести за 5 лет, завершить за 4 года, - сказал глава региона, отметив, что стандарты модернизации образовательных учреждений в Чувашии во многом превосходят федеральные требования, и опыт республики вполне может быть использован на уровне страны.

Николаев также подчеркнул, что одновременно с программой модернизации не снижаются темпы строительства новых и ликвидации аварийных школ. Так, срочные решения требуются по учебным заведениям в Мариинско-Посадском, Цивильском, Урмарском и Чебоксарском районах. Ведется работа по началу строительства еще семи школ: пяти в Чебоксарах, по одной в Новочебоксарске и поселке Кугеси.

Глава республики осмотрел ход капитального ремонта в Шемуршинской средней общеобразовательной школе. До 15 декабря здесь должны выполнить внутреннюю отделку помещений, заменить сантехническое оборудования, системы водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, систем связи и пожарной сигнализации, а также благоустроить спортплощадку и прилегающую территорию. Кроме того, муниципалитет готовит документы для возведения модульной котельной для школы и соседнего детского сада "Сказка".

В школе №1 села Шыгырданы Батыревского района идет строительство пристроя на 120 мест, его планируется завершить к началу учебного года. В основном здании ведется капитальный ремонт, который должен быть выполнен к 1 ноября, на сегодняшний день сделано 35 процентов. С 1 сентября и до завершения капремонта 345 учащихся будут заниматься в здании Шыгырданской школы имени профессора Э.З. Феизова во вторую смену.

Я доволен тем, как идут ремонтные работы в этих школах. Есть полная вовлеченность и руководства районов, и руководства школ. И, главное, есть очень активная и целенаправленная работа строителей по завершению объектов в максимально короткие сроки. Очевидно, что некоторые школы не будут завершены к 1 сентября. В частности, в Шыгырданах. Но здесь идет очень тесная работа с родителями с тем, чтобы временно организовать учебный процесс в других школах. Все родители понимают, что через месяц-полтора их дети получат в родной школе совершенно новые условия для образования, - резюмировал глава Чувашии.