Пермские школы готовы к 1 сентября на 99 процентов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин осмотрел построенное здание, предназначенное для учеников школы №93 "Фотоника". Новый корпус, насчитывающий четыре этажа, примет четыреста школьников.

Сейчас здесь проходит уборка помещений, размещается учебное оборудование, столы, стулья и другой инвентарь.

- По своим данным "Фотоника" имеет все шансы стать одним из лучших образовательных учреждений России, - подчеркнул Дмитрий Махонин на заседании правительства, посвященного подготовке к новому учебному году.

Кроме нового корпуса уникальной школы "Фотоника" в Пермском крае в этом году заработают еще два образовательных учреждения в Чайковском и Березниках. Губернатор особо отметил важность своевременности введения учебных объектов и недопустимости волокиты или ухудшения качества строительства.

По данным министерства образования Пермского края, уже сейчас 99 процентов образовательных учреждений готовы к работе. Окончательная приемка школ пройдет 15 августа.

Также Дмитрий Махонин обратил внимание на соблюдение вопросов безопасности во время учебного процесса, который начнется через несколько недель. Наиболее пристальное внимание следует обратить на вакцинирование учителей в школах, в том числе и негосударственных учебных заведениях, заявил глава Прикамья.

Из-за сложной санитарной обстановки в этом году линейки в школах пройдут только в первых и выпускных классах.