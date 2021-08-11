Подтверждено отечественное происхождение взрывозащищенных двигателей СЭГЗ

- Сегодня между производителями электродвигателей для российского рынка идет жесткая конкурентная борьба. Заключение Минпромторга гарантирует, что наши заказчики получат надежную отечественную продукцию, а не азиатское изделие, на корпус которого наклеен бренд российской компании. Это очень важный момент для предприятий химической, газовой и нефтяной промышленности, где важно соблюдать требования ГОСТов на 100 процентов, - прокомментировал заключение Минпромторга России генеральный директор АО "СЭГЗ" Алексей Беляев.

Асинхронные электродвигатели типа АИМЛ предназначены для работы во взрывоопасных условиях. Они используются в промышленных вентиляторных установках, приводах оборудования для химической, пищевой и нефтегазовой отраслей, а также в топливораздаточных колонках.

СЭГЗ модернизировал производство асинхронных двигателей, в том числе, встраиваемых электродвигателей приводов трубопроводной арматуры нефтегазопроводов, в октябре 2018 года. Это удалось сделать, в том числе, благодаря поддержке республиканского Минпромторга и льготным кредитам на покупку оборудования для этого инвестпроекта. Общая сумма льготного кредита составила 100 миллионов рублей, стоимость проекта - 143,9 миллиона рублей.

В республиканском Минпромторге подчеркнули, что потребность сервисных компаний во встраиваемых электродвигателях трубопроводной арматуры постоянно растет за счет строительства новых нефтегазопроводов и модернизации существующих. В результате реализации проекта планируется уменьшить зависимость отечественных производителей от импортных электродвигателей за счет снижения доли импорта в 1,5 раза, с 62 процентов до 40 процентов.

- В начале года Владимир Путин поставил задачу по наращиванию темпов диверсификации оборонно-промышленного комплекса республики. Для этого мы встречаемся с нашими предприятиями ОПК, оказываем содействие на всех уровнях. В первом полугодии доля производства гражданской продукции в ОПК составила 34 процента. И здесь я хочу поблагодарить наши предприятия за всестороннюю работу в этом направлении, - подчеркнул глава Удмуртии Александр Бречалов.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "СЭГЗ"