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Рубрика: Происшествия

В Пензе гости скончались после свадьбы из-за отравления алкоголем

Текст: Анна Шепелева

В Пензе после свадьбы трое гостей погибли, еще двое госпитализированы из-за некачественного алкоголя. Об этом сообщает в среду СК по региону.

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Из-за отравления нескольких человек спиртосодержащей продукцией возбуждено уголовное дело по статье "сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц".

Смертоносную свадьбу отметили в Пензе 6 августа. Следователи выяснили, что спиртное для застолья приобрели не в магазине, а с рук. В результате гостям стало плохо. Двое мужчин пенсионного и предпенсионного возраста и 43-летняя женщина скончались через два дня. Еще две дамы 45 и 48 лет госпитализированы с сильнейшим отравлением.

Криминалисты изъяли оставшийся алкоголь и тару из-под него. Сейчас разыскивают точки сбыта горячительного и всех причастных к преступлению. Назначены медицинские и судебно-химические экспертизы.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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