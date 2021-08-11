В Самаре и Тольятти пройдет фестиваль "Шостакович. XX век"

Масштабное мероприятие, которое охватит все музыкальные жанры, кроме "скучного", заполнит две сентябрьские недели с 11-го по 26-е. Организаторы, а в худсовет фестиваля вошли вдова Дмитрия Дмитриевича Шостаковича Ирина Антоновна и его сын - прекрасный дирижер Максим Дмитриевич, уже представили программу предстоящего действа.

Зрителей ждут симфонические концерты, оперные и балетные спектакли, вокальные циклы, камерные произведения, интересные истории с музыкой Шостаковича для кино и драматического театра. При этом ведущая партия отдана не только творениям самого маэстро, но и его современникам и ученикам - талантливым композиторам, чьи произведения сегодня, увы, не часто звучат даже в столичных залах (Мечислав Вайнберг, Галина Уствольская, Борис Чайковский и другие. - Прим. ред.). Должен получиться своеобразный музыкальный диалог между веком XX и современным слушателем.

Фестиваль откроет концерт симфонической музыки под управлением дирижера Федора Леднева. Зрителям представят "Праздничную увертюру" Дмитрия Шостаковича. А на следующий день за дирижерский пульт оркестра "Новая Россия" встанет народный артист СССР Юрий Башмет. Прозвучит музыка Шостаковича к фильму Григория Козинцева "Гамлет".

Главным событием фестиваля называют гастроли Большого театра - 13 и 14 сентября, который в полном составе давно не радовал самарскую публику. Зрителям представят балет "Укрощение строптивой" Жана-Кристофа Майо. Приезд труппы Большого стал возможен благодаря партнерству ведущего столичного театра и Самарской области, соглашение о котором было подписано в 2021 году на фестивале "Золотая маска".

Как отметила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, проведение такого праздника искусств на Волге было бы невозможно без поддержки регионального правительства и международного фестиваля "Черешневый лес".

Комментарии

Алексей Трифонов, продюсер, художественный руководитель фестиваля "Шостакович. XX век":

- Фестиваль максимально открыт. Наша задача не только в том, чтобы пришли лишь люди со сложившимися вкусами, постоянные посетители оперного театра и филармонии. А наша одна из важнейших задач в том, чтобы на фестиваль пришли люди, которые раньше по каким-либо причинам считали, что классическая музыка - не для них, это что-то сложное, непонятное. Мы специально отбираем произведения, которые эмоционально могут достичь сердца и души любого человека, пускай даже он в первый раз пришел на концерт классической музыки.

Сергей Филиппов, директор Самарского театра оперы и балета:

- Имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича для нашего театра знаковое. Это композитор, который в Куйбышеве находился в эвакуации в годы Великой Отечественной войны, здесь работал, и его знаменитая Седьмая симфония впервые прозвучала на сцене именно нашего театра. Поэтому мы принимаем самое активное участие в фестивале. Кроме большой работы оркестра мы покажем оперу "Леди Макбет Мценского уезда", в которой запланировано участие приглашенных солистов Большого и Мариинского театров, одноактный балет "Ленинградская симфония" и оперу "Игроки" в постановке Юрия Александрова. Последний спектакль в том виде, как он будет представлен, станет особенно интересен самарским зрителям, ведь в него органично вплетена история нашего города как запасной столицы СССР.