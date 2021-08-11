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Рубрика: Власть

Депутаты распределили миллиард рублей на нужды Новосибирской области

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли участие в оперативном совещании под руководством главы региона Андрея Травникова.
Фото: Пресс-служба Заксобрания Новосибирской области Фото: Пресс-служба Заксобрания Новосибирской области
Фото: Пресс-служба Заксобрания Новосибирской области

 Губернатор сообщил, что при поддержке депутата Госдумы РФ Александра Жукова бюджет Новосибирской области усилен дополнительными средствами из федерального бюджета. Всего поступит один миллиард рублей, которые важно распределить на решение особо важных и острых задач, имеющихся в муниципалитетах региона.

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Председатель комиссии заксобрания по наказам избирателей Дмитрий Козловский обратил внимание на то, что много наказов, поступающих от жителей города депутатам, касаются состояния дорог частного сектора.

 - В осенний период уже не успеем сделать асфальт, а отсыпку щебнем можно производить до ноября, - предложил депутат.

 Губернатор Андрей Травников уточнил, что просьбы по отсыпке дорог частного сектора поступают также из Бердска, Искитима, а значит, и для этих городов следует предусмотреть выделение дополнительных средств.

 Вице-спикер заксобрания Валерий Ильенко считает необходимым направить средства на оснащение оборудованием новых образовательных учреждений.

 - В свое время правительством региона была поставлена задача строить школы с опережением. Есть примеры, когда школа практически готовая, а оборудования для нее нет, - пояснил Валерий Ильенко.

 Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив поддержал все выдвинутые предложения и отметил еще одно направление, которое надо усилить финансами. Это - строительство либо приобретение служебного жилья для специалистов бюджетной сферы. Практически в каждом районе огромной области звучит этот вопрос, подчеркнул спикер.

 Глава региона согласился с этим, добавив, что средства будут выделены в дополнение к 150 миллионам рублей, уже заложенным на эти цели в областном бюджете.

 Андрей Травников поручил заместителю председателя правительства - министру финансов и налоговой политики региона Виталию Голубенко подготовить решение по итогам заседания правительства области, сделав акцент на том, что средства должны быть оперативно доведены до муниципалитетов.

 В свою очередь Андрей Шимкив поблагодарил Александра Жукова за содействие в решении актуальных проблем области.

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