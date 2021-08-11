Из Грузии экстрадировали хозяина крупнейшей в России сети интим-салонов

В Россию, точнее, в Иркутскую область, из Грузии экстрадирован предполагаемый лидер преступного сообщества сутенеров Алексей Ленивцев. Гражданин известен тем, что возглавлял крупнейшую сеть фирм по оказанию интим-услуг. Он был в международном розыске. Задержали Ленивцева в Батуми еще в январе этого года. Он фигурант уголовного дела, которое расследует Следственный комитет.

В 2019 году этот человек сбежал от следствия. Поменял много стран. Видимо, решил, что с Россией у Грузии нет дипломатических отношений и уж оттуда его точно не вернут домой. Ошибся. С Грузией у нашей страны по многим направлениям очень конструктивные отношения. И наших криминальных граждан там все последние годы, в соответствии с законами Грузии и международными договоренностями, регулярно задерживают и возвращают домой.

Ленивцев, по версии следствия, в 2015 году собрал некую криминальную группу, в которую пригласил знакомых, друзей и родственников, как записали следователи, "с низкими моральными ценностями, большинство из которых были ранее судимыми".

Так в Иркутске и в области появилась сеть фирм по оказанию интимных услуг. Туда же потащили и несовершеннолетних девчонок. Ленивцев с коллегами организовали несколько публичных домов конкретно для состоятельных клиентов. Очень часто "потребителями услуг" оказывались иностранцы, приезжающие посмотреть на озеро Байкал.

Несовершеннолетних в публичные дома заманивали большими заработками, наркотиками или угрозами. А искали жертв просто - в социальных сетях предлагали высокооплачиваемую работу. Когда девушки понимали, куда попали, выйти было зачастую уже невозможно. За отказ подчиняться организаторы ввели систему штрафов и физических наказаний.

Ленивцев с коллегами организовали несколько публичных домов для состоятельных клиентов

Несколько лет криминальный бизнес процветал. Крах наступил в 2019 году. Брали всех разом - полиция, Росгвардия, СК задержали одномоментно больше двух десятков человек. 18 из них были предъявлены обвинения. Еще трое заключили досудебные соглашения со следствием. Но "главный по девочкам" - Ленивцев - успел сбежать. И вот, на днях он - в наручниках на руках и цепью на ногах - был доставлен в Иркутск.

Куйбышевский районный суд Иркутска продлил ему содержание под стражей до 27 ноября. У Ленивцева большой и "тяжелый" список статей, по которым ему предъявлены обвинения. Самая нехорошая статья - "создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями". Далее по списку: "вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего", "организация занятия проституцией, совершенная с применением насилия или с угрозой его применения; с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних", "похищение человека, совершенное организованной группой", "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное организованной группой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", "вымогательство, совершенное организованной группой". Список тянет не на один десяток лет лишения свободы.